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澎湖知名海鮮餐廳遭竊3萬餘元 竊賊「插翅難飛」落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣馬公市一家在地人必推的知名海鮮餐廳，昨晨遭竊，損失3萬餘元；警方採證發現小偷破壞後門鎖侵入行竊，以車追人，發現是在地人邱姓男子所為，邱犯案後，未搭機離境，反而在馬公市吃喝玩樂，將贓款花得只剩1萬餘元，高興不到一天即落網。

警方調查，位於馬公市的一家知名海鮮餐廳，昨日清晨5點多，員工到店時，驚見餐廳櫃台一片凌亂，發現遭小偷闖空門，隨即報警。

澎湖縣警局啟明派出所獲報，同步通報分局派員到場採證，鑑識人員發現餐廳後門鎖遭人破壞，業者清點損失，發現遭竊3萬餘元現金，警方成立專案小組分頭調閱監視器及查訪。

警方調閱店內及周圍路口近20支監視器，並以車追人，鎖定30歲的在地人邱姓男子所為，警方研判邱犯案後，未搭機離境，仍在澎湖遊蕩，今天凌晨2點多，循線在馬公市一間超商前逮捕涉案的邱男，邱見事跡敗露，坦承犯案。

警方在邱男身上起出1萬餘元贓款，邱供述因缺錢花用才下手行竊，犯案後，帶著贓款吃喝玩樂，沒想到不到24小時被警方逮捕；警詢後，依加重竊盜罪嫌移送澎湖地檢署偵辦。

澎湖縣馬公市一家在地人必推的知名海鮮餐廳昨晨遭竊賊闖入，損失3萬餘元，監視畫面錄下竊賊身影，警方今晨逮捕涉案的邱男。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公市一家在地人必推的知名海鮮餐廳昨晨遭竊賊闖入，損失3萬餘元，監視畫面錄下竊賊身影，警方今晨逮捕涉案的邱男。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公市一家在地人必推的知名海鮮餐廳昨晨遭竊賊闖入，損失3萬餘元，監視畫面錄下竊賊身影，警方今晨逮捕涉案的邱男。記者石秀華／翻攝
澎湖縣馬公市一家在地人必推的知名海鮮餐廳昨晨遭竊賊闖入，損失3萬餘元，監視畫面錄下竊賊身影，警方今晨逮捕涉案的邱男。記者石秀華／翻攝

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