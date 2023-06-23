休園15年「中影文化城」清晨傳火警 倉庫起火原因待查

於台北市士林區至善路的「中影文化城」今早發生火警，警消獲報趕往撲救，案發14分鐘內順利滅火。記者李隆揆／翻攝

位於台北市士林區至善路的「中影文化城」今早發生火警，警消獲報趕往撲救，案發14分鐘內順利滅火，已確認現場無人受困、傷亡，起火原因等詳細情況有待釐清。

台北市消防局表示，今早7時9分獲報，中影文化城內一處堆放拍攝道具及雜物的木造倉庫起火，經派出消防車24輛、救護車2輛、指揮車3輛、警義消等76人前往撲救，於7時23分撲滅火勢，現場燃燒面積約180餘平方公尺，確認無人受困、傷亡，起火原因待釐清。

據悉，中影文化城是中影公司旗下影視城，占地約1.5萬坪，最初是為拍攝需求而建的仿中式古城建築，1975年對外開放參觀，曾與鄰近的故宮、明德樂園連成至善路三大景點，2006年停業，2008年短暫恢復營運後又因合約問題休園。

2015年1月29日，電影「沉默」在中影文化城預定場景，發生場景屋頂與鷹架倒塌意外，造成一死兩傷。北巿政府視臨時片場為違建，勒令停工並依法開罰。