端午連假縱走能高安東軍 男患高山症黑鷹直升機救下山

端午連假長達4天，不少熱愛戶外運動的民眾安排登山計畫，一名蘇姓男子參加登山隊連假縱走能高安東軍縱走，昨天上山後，在約3000公尺高山出現嘔吐等疑似高山症狀，今天由空勤總隊黑鷹直升機吊掛下山送醫。

花蓮縣消防局今早8時許接獲南投消防局轉報，報案的黃姓山友表示，他們一行7人昨天從南投屯原登山口入山，預計以5天4夜縱走能高安東軍，6月25日從南投奧萬大下山。但56歲的蘇姓山友在海拔約3000公尺高山上，出現嘔吐、頭暈、嗜睡等症狀，疑似高山症發作，已使用藥物，但肢體無力無法自己行走，由同行隊員陪同，在光背八表與卡賀爾山中間（座標24度0分52秒；121度16分26秒）處待援。

壽豐消防分隊3名消防人員立即組成地面部隊趕上山，並由指揮科同步向空勤總隊申請黑鷹直升機救援。