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中鋼子公司工安意外！外包工人遭「活埋」2小時 救出已死亡

聯合報／ 記者王勇超林保光／即時報導

高雄市小港區中鋼子公司中聯資源公司今天下午發生工安意外，2名工人在研磨廠清桶，不料掉落爐石粉料槽遭「活埋」，直到晚間6點，救出受困的黃姓工人，但黃已經明顯死亡。

高雄市消防局今天下午4時據報，小港區友成巷中聯資源回收廠發生工人遭「活埋」，出動12車22人前往救援，發現承包商工人是進行清桶作業發生意外。

據悉，承包商工人伍姓（51歲）、黃姓（57歲）2男子，下午3點多，進入漏斗狀的研磨桶清理料槽，不料雙雙跌落滿是料粉的料槽，遭料粉「活埋」。

這座研磨槽高約10公尺，但出口只有約60公分，意外發生後，伍姓工人被消防及工廠人員合力救出，意識清楚，僅受擦傷，無大礙，但黃姓男子落入料粉堆內遭活埋。

直到今天晚間6點，消防人員救出黃姓男子，廠醫發現黃已經死亡。

消防人員救出遭活埋的黃姓男子，但黃已經死亡。記者林保光／翻攝
消防人員救出遭活埋的黃姓男子，但黃已經死亡。記者林保光／翻攝
高雄市小港區中鋼子公司中聯資源公司今天下午發生工安意外，釀1死1傷。記者王勇超／攝影
高雄市小港區中鋼子公司中聯資源公司今天下午發生工安意外，釀1死1傷。記者王勇超／攝影

高雄市 工安 中鋼

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