林口連鎖幼兒園遭潑漆 園方急喊「大家冷靜」絕不卸責
新北市林口區何嘉仁智盛幼兒園爆出教保員不當對待，家長昨開記者會質疑園方因超收，導致老師忙不過來，情緒崩潰。教育局已將該園所勒令停業一年，不料該園所今早被人潑漆、砸雞蛋、撒冥紙，園方則在臉書發文呼籲大家冷靜，並給他們時間修正錯誤，絕不會逃避卸責。
林口何嘉仁智盛幼兒園昨爆出教保員不當對待，原本有3位家長與委任律師出面說明，然而家長頻接到無聲電話，心聲恐懼，記者會改由委任律師、議員蔡淑君出面。園方面對媒體詢問也三緘其口，僅說在調查，不願受訪。
不料今早6點50分左右，園所外牆及內部遭不明人士潑漆、丟雞蛋及灑冥紙，向林口警方報案。警方表示，不排除是民眾不滿虐童事件潑漆洩憤，目前已派鑑識人員到場採證鑑識，並調閱現場周遭監視器積極偵辦，同時加強幼兒園周邊巡邏安全維護。
園方也透過臉書表示，懇請大家冷靜理性勿煽動仇恨，保護仍在學的孩子們，並給他們時間處理與修正錯誤，會努力做到更好，並感謝所有關心、指教，會銘記在心，絕不逃避卸責。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言