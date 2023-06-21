林口連鎖幼兒園遭潑漆 園方急喊「大家冷靜」絕不卸責

新北市林口區何嘉仁智盛幼兒園爆出教保員不當對待，家長昨開記者會質疑園方因超收，導致老師忙不過來，情緒崩潰。教育局已將該園所勒令停業一年，不料該園所今早被人潑漆、砸雞蛋、撒冥紙，園方則在臉書發文呼籲大家冷靜，並給他們時間修正錯誤，絕不會逃避卸責。

林口何嘉仁智盛幼兒園昨爆出教保員不當對待，原本有3位家長與委任律師出面說明，然而家長頻接到無聲電話，心聲恐懼，記者會改由委任律師、議員蔡淑君出面。園方面對媒體詢問也三緘其口，僅說在調查，不願受訪。

不料今早6點50分左右，園所外牆及內部遭不明人士潑漆、丟雞蛋及灑冥紙，向林口警方報案。警方表示，不排除是民眾不滿虐童事件潑漆洩憤，目前已派鑑識人員到場採證鑑識，並調閱現場周遭監視器積極偵辦，同時加強幼兒園周邊巡邏安全維護。