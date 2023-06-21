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林口連鎖幼兒園遭潑漆 園方急喊「大家冷靜」絕不卸責

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市林口區何嘉仁智盛幼兒園爆出教保員不當對待，家長昨開記者會質疑園方因超收，導致老師忙不過來，情緒崩潰。教育局已將該園所勒令停業一年，不料該園所今早被人潑漆、砸雞蛋、撒冥紙，園方則在臉書發文呼籲大家冷靜，並給他們時間修正錯誤，絕不會逃避卸責。

林口何嘉仁智盛幼兒園昨爆出教保員不當對待，原本有3位家長與委任律師出面說明，然而家長頻接到無聲電話，心聲恐懼，記者會改由委任律師、議員蔡淑君出面。園方面對媒體詢問也三緘其口，僅說在調查，不願受訪。

不料今早6點50分左右，園所外牆及內部遭不明人士潑漆、丟雞蛋及灑冥紙，向林口警方報案。警方表示，不排除是民眾不滿虐童事件潑漆洩憤，目前已派鑑識人員到場採證鑑識，並調閱現場周遭監視器積極偵辦，同時加強幼兒園周邊巡邏安全維護。

園方也透過臉書表示，懇請大家冷靜理性勿煽動仇恨，保護仍在學的孩子們，並給他們時間處理與修正錯誤，會努力做到更好，並感謝所有關心、指教，會銘記在心，絕不逃避卸責。

林口知名連鎖幼兒園則在臉書發文呼籲大家冷靜，並給他們時間修正錯誤，絕不會逃避卸責。圖／擷取自幼兒園臉書
林口知名連鎖幼兒園則在臉書發文呼籲大家冷靜，並給他們時間修正錯誤，絕不會逃避卸責。圖／擷取自幼兒園臉書
新北市林口區知名連鎖幼兒園4月發生多起不當虐待，議員蔡淑君昨與家長委任律師開記者會。本報資料圖
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新北市林口區一所幼兒園被人潑漆、砸雞蛋、撒冥紙，目前轄區警方正介入調查中。記者曾伯愷／翻攝
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新北市林口區知名連鎖幼兒園4月發生多起不當虐待，家長羅列「罪狀」。圖／蔡淑君提供
新北市林口區知名連鎖幼兒園4月發生多起不當虐待，家長羅列「罪狀」。圖／蔡淑君提供

潑漆 幼兒園 林口

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