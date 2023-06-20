水電工涉缺錢偷頂樓水表 每顆賤賣1百害部分住戶停水

台北市中山區五常街某華廈，本月10日突然有部分住戶停水，經查非自來水公司所為，而是設置在頂樓的5顆水表遭竊。警方調閱監視器，發現孫姓水電工涉案，因缺錢花用竊走水表，每顆賣100元，計得手5百元。

建國派出所指出，本月10日上午7時許，民眾稱9日晚上還可用水，但起床後發現無水可用，至頂樓查看發現水表被拔走。警方隨即協助電詢自來水公司，也到華廈頂樓發現，發現共有5戶水表遭竊，造成部分住戶及店家無水可用，經立即協助民眾報案，並聯繫自來水公司修繕，當天下午恢復正常供水。