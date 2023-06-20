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北市男用「萬能鑰匙」騎走電動自行車 警一天內人贓俱獲

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

廖姓男子日前回家路上看到一輛跟自己相像電動自行車，起了歹念用自己的萬能鑰匙試著發動，沒想到還真的順利發動就順手騎走，失主發現愛車不見了立刻至派出所報警。警方調閱監視器畫面，通知犯嫌到案，並將贓物電動自行車返還失主。

警方5月22日早上7點多獲報，7旬陳姓婦人報案稱，要接送孫子上學時，發現停在停車格裡的電動自行車竟然不翼而飛報警，警方隨後調閱監視器畫面，發現犯嫌廖男（36歲）涉案，遂通知他到案說明。

廖男23日下午3點多到案後表示，當天原本在文山區和興路河堤旁釣魚，返家時因發現自己的電動自行車無法發動，看到附近停車格裡有另一台電動自行車，起心動念下，隨即用隨身攜帶的萬能鑰匙試著發動，發動後，便將該輛電動自行車騎乘返家，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

文山警第一分局呼籲，電動自行車代步方便，但因無掛牌容易成為竊嫌的新寵兒，務必裝置防盜器具，避免荷包失血，此外，電動自行車掛牌修法新制上路，期限到2024年11月底，所有電動自行車將全面掛牌上路，民眾可以配合法令掛牌，若不幸遭竊，警方亦可迅速尋回。

警方查獲遭竊的電動自行車並返還失主。記者翁至成／翻攝
警方查獲遭竊的電動自行車並返還失主。記者翁至成／翻攝
廖姓男子日前在文山區路邊竊走電動自行車。記者翁至成／翻攝
廖姓男子日前在文山區路邊竊走電動自行車。記者翁至成／翻攝

電動自行車 鑰匙 監視器

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