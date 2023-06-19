苗栗南庄加里山傳山難 女山友跌倒左腳脫臼變形獲救

一名50歲蔡姓女登山客昨天下午在苗栗縣南庄鄉加里山西線步道滑跌，左腳脫臼變形難以動彈，警義消10人上山救援，使用軟式擔架，人力輪流搬運下山送醫，傷勢並無大礙。

11人的團體昨天攀登南庄鄉加里山，其中，蔡女於下午4點左右在西線步道2.4公里處滑倒，造成左腳脫臼變形，隊友協助先搬運至4號樁避難山屋待救，苗栗縣政府消防局據報，因當時三灣鄉發生餐廳火災，調派南庄分隊2名警消、2名義消，支援特搜分隊6人上山。

救援人員上山，在距離登山口約1公里處，因道路施工改步行，下午6點左右抵達登山口，半小時接觸到蔡女，使用軟式擔架搬運，晚上7點51分下到登山口，救護車載運至頭份為恭醫院醫治。