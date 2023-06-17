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影／北車旁工地吊掛鋼筋籠鬆脫砸車 工人嚇喊「完了！要斷了！」
台北火車站鄰近一處建案工地昨天吊掛作業發生鋼筋籠掉落意外，波及路邊一車，幸無造成人員傷亡。台北市建管處今表示，已依建築法裁罰承造人及監造人各9萬元。
警消昨天近中午獲報，太原路97巷與承德路口一處工地，工人操作不慎，鋼筋籠鬆脫，砸中路邊車輛。意外畫面曝光，當時鋼筋籠鬆脫，現場人員直呼「完了完了，要斷了」，不久後鋼筋籠彎成「U字型」，該員嚇到大叫「啊，死啊，死了了。」
警方指出，事發當下，掉落的鋼筋籠剛好砸中林姓男子停放路邊的車輛，施工單位表示願意賠償車主。
台北市建管處表示，此工地領有建造執照，昨天上午施作連續壁鋼筋籠吊掛作業，因施工不慎導致鋼筋籠掉落，大部分掉落在基地工區內，少數掉落在基地外部，沒有人員傷亡，已依建築法裁罰承造人與監造人各9萬元。
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