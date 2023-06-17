快訊

招架不住了？烏克蘭用西方軍火大反攻 俄國防部長：俄軍需要更多戰車

侯友宜後院失火支持度被超車 綠營「打侯冷柯」戰略轉彎

驚悚瞬間曝光！台北車站旁建案「天降鋼筋」砸車 工人嚇瘋連喊完了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北車旁工地吊掛鋼筋籠鬆脫砸車 工人嚇喊「完了！要斷了！」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

台北火車站鄰近一處建案工地昨天吊掛作業發生鋼筋籠掉落意外，波及路邊一車，幸無造成人員傷亡。台北市建管處今表示，已依建築法裁罰承造人及監造人各9萬元。

警消昨天近中午獲報，太原路97巷與承德路口一處工地，工人操作不慎，鋼筋籠鬆脫，砸中路邊車輛。意外畫面曝光，當時鋼筋籠鬆脫，現場人員直呼「完了完了，要斷了」，不久後鋼筋籠彎成「U字型」，該員嚇到大叫「啊，死啊，死了了。」

警方指出，事發當下，掉落的鋼筋籠剛好砸中林姓男子停放路邊的車輛，施工單位表示願意賠償車主。

台北市建管處表示，此工地領有建造執照，昨天上午施作連續壁鋼筋籠吊掛作業，因施工不慎導致鋼筋籠掉落，大部分掉落在基地工區內，少數掉落在基地外部，沒有人員傷亡，已依建築法裁罰承造人與監造人各9萬元。

台北火車站附近一處工地昨天施作連續壁鋼筋籠吊掛作業，鋼筋籠不慎掉落，不久後鋼筋籠彎成「U字型」。圖／網友提供
台北火車站附近一處工地昨天施作連續壁鋼筋籠吊掛作業，鋼筋籠不慎掉落，不久後鋼筋籠彎成「U字型」。圖／網友提供
台北火車站附近一處工地昨天施作連續壁鋼筋籠吊掛作業，因施工不慎導致鋼筋籠掉落，少數掉落在基地外部，沒有人員傷亡。記者林佳彣／翻攝
台北火車站附近一處工地昨天施作連續壁鋼筋籠吊掛作業，因施工不慎導致鋼筋籠掉落，少數掉落在基地外部，沒有人員傷亡。記者林佳彣／翻攝

建築 北市 火車站

延伸閱讀

驚！北市工地鋼筋掉落砸中汽車、屋簷 幸無人傷

工人撞臉昔日「台灣流行天團」團員 網見照片秒哼出超紅神曲

大溪工地遭爆男監造性騷被「河蟹」 桃市社會局說話了

塔吊工地專案勞檢 全國開罰912萬元停工36次

相關新聞

驚！北市工地鋼筋掉落砸中汽車、屋簷 幸無人傷

台北市大同區午間發生一起工地鋼筋掉落意外，砸中工地旁一輛汽車及房屋屋簷，幸無人傷亡，警方介入後通報建管單位調查，主動管制...

騙了500萬食髓知味！詐團續騙320萬 警反將一軍連逮兩嫌

62歲李姓女子誤信網路投資，前後交付500萬元投金才知被騙，憤而報警處理。這個月12日詐團食髓知味，要求李女再注資320...

6旬婦清晨騎車遭狗狠咬 小腿皮開肉綻觸目驚心

屏東鹽埔1名6旬鄭姓婦人今晨騎車外出，行經豐年路、光復路口時，被1隻白色中型犬咬傷左小腿，造成她腿部2處嚴重傷口，自行就...

免費幫全台幼童檢驗 新北：避免互信崩盤、社會撕裂

新北市議員卓冠廷今在議會質詢時，痛批新北市府幫全台6歲以下幼兒篩檢一事。新北市府今表示，此事讓家長擔憂孩子健康，也影響家...

公托遭爆疑有不當照顧還欺騙 家長：如何信賴公托？

去年8月才剛開幕的右昌公托中心遭議員爆料，出現多起疑似不當照顧案例。家長出面指控，自己2位小孩都送到右昌公托，先後發生臀...

公墓附近傾倒廢棄物 警方埋伏墓碑旁逮人

日前台北市議員質詢市長蔣萬安，文山區富德公墓山坡地，屢遭不肖業者傾倒廢棄物，還囂張到連要抓人的監視器都敢偷，台北市警察局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦