影／北車旁工地吊掛鋼筋籠鬆脫砸車 工人嚇喊「完了！要斷了！」

台北火車站鄰近一處建案工地昨天吊掛作業發生鋼筋籠掉落意外，波及路邊一車，幸無造成人員傷亡。台北市建管處今表示，已依建築法裁罰承造人及監造人各9萬元。

警消昨天近中午獲報，太原路97巷與承德路口一處工地，工人操作不慎，鋼筋籠鬆脫，砸中路邊車輛。意外畫面曝光，當時鋼筋籠鬆脫，現場人員直呼「完了完了，要斷了」，不久後鋼筋籠彎成「U字型」，該員嚇到大叫「啊，死啊，死了了。」

警方指出，事發當下，掉落的鋼筋籠剛好砸中林姓男子停放路邊的車輛，施工單位表示願意賠償車主。