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抓擾民改裝噪音車 樹林警環查獲5車不合格製單開罰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為杜絕改裝汽機車深夜飆行噪音擾民，昨天晚上10時許，新北市樹林警方聯合新北市環保局在中山路地下道執行噪音、改裝車輛稽查，兩小時檢驗50輛疑似改裝排氣管車輛，發現有5輛機汽車不合格，當場由環保局稽查人員製單開罰。

新北市樹林警方表示，為維護民眾夜間安眠，杜絕改裝汽機車噪音擾人清夢，新北市政府環保局於樹林區中華路、八德地下道、保安街1、2段及大安路設置科技執法設備偵測取締，累計從今年1月1日至5月31日為止，取締疑似噪音車輛並通知到檢及裁處共有27件。

另外，警方直接攔查其他交通違規樣態，累計從今年1月1日至5月31日為止共取締無照駕駛825件、闖紅燈4988件、擅自增、減、變更原有規格設備169件、通報環保局疑似改裝致噪音車570件，其他與環保局聯合稽查攔查則告發116件。

警方表示，昨天晚上10時許，樹林警方聯合新北市環保局稽查人員，在樹林區中山路地下道執行噪音、改裝車輛稽查，兩小時內檢驗50輛疑似改裝排氣管車輛，發現有5輛機汽車不合格，當場由環保局稽查人員製單開罰。

警方呼籲，未成年無照騎開車依道路交通管理處理條例第21條第1項第1款之規定，汽車駕駛人未領有駕駛執照，駕駛小型車或機車者，開處6千元以上2萬4千元以下罰緩並當場扣車，車主若知情則交通違規記點一次。

騎駕車酒駕則依道路交通管理處理條例第35條第1項第1款之規定，機車駕駛人開處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰；汽車駕駛人開處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年；附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2至4年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

新北市樹林警方昨晚聯合環保局稽查人員，前往樹林區中山路地下道執行噪音、改裝車輛稽查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方昨晚聯合環保局稽查人員，前往樹林區中山路地下道執行噪音、改裝車輛稽查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方昨晚聯合環保局稽查人員，前往樹林區中山路地下道執行噪音、改裝車輛稽查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方昨晚聯合環保局稽查人員，前往樹林區中山路地下道執行噪音、改裝車輛稽查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方昨晚聯合環保局稽查人員，前往樹林區中山路地下道執行噪音、改裝車輛稽查。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方昨晚聯合環保局稽查人員，前往樹林區中山路地下道執行噪音、改裝車輛稽查。記者曾伯愷／翻攝

噪音 交通違規

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