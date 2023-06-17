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情侶鬧翻？8萬鑽戒打賞
有「彰化小鄧麗君」美名的彰化市街頭藝人王萍，4月22日在彰化八卦山大佛前的觀景平台演唱，獲得不少人打賞，回家打開打賞罐，發現一枚經典款蒂芬尼鑽戒。她原以為是仿冒品，經金飾店鑑定是真品，要價8萬元。她說，如果是肯定她就欣然收下，若是誤投，希望戒指物歸原主。
王萍說，戒指環內有TIFFANY & CO PT950字樣，她不認為真有粉絲這麼大方，懷疑是外地遊客在打賞時，不慎讓戒指投進打賞罐，事後可能不知道掉在哪裡，以致過了快兩個月一直沒找上門。
八卦山大佛向來被傳為情侶禁地，往往不是分手就是離婚收場。不過，彰化市公所刻意在觀景台的夕照浪漫氛圍裡，舉辦多次未婚聯誼，希望打破這個愛情禁忌。有人跟王萍說，可能是情侶當天來此一遊觸犯禁忌鬧翻了，女方索性將戒指投入打賞箱，令她啼笑皆非。
律師洪志賢指出，打賞人將鑽戒投入打賞罐，已完成贈與、交付，街頭藝人沒有義務歸還，除非打賞者能證明自己是誤投或不小心掉入打賞罐，但這難度很高，因此除非受贈人回贈戒指，否則不必歸還。
街頭藝人常收到各式打賞，氣球藝人「蘑菇姊姊」製作造型氣球，除了現金，偶爾也會收到雞排、麵包和手搖飲料等食物打賞，「可能大家覺得我表演時間長，怕我沒吃東西餓肚子吧」，印象最深刻的打賞，是一名幼兒園小女生用黏土捏出她的臉，讓她很感動。
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