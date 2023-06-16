民進黨高市議員黃明太捲炒股案 檢方諭令200萬交保

民進黨高雄市議員黃明太涉炒股案，檢調昨執行搜索，約談黃及其家人共8人，檢調查出黃利用親友帳戶於盤前、盤中異常下單，並利用不同券商帳戶高價委託、假掛單，以提高股價及成交量，涉操控該公司股價；檢方昨訊後，認黃涉違反證券交易法中的炒作股價罪，諭令200萬交保候傳，餘被告請回。

對於遭搜索還被檢方諭令以200萬重金交保候傳，黃明太今對外表示，這次遭調查有點莫名其妙，每次罵完人就出事，時機非常巧合，不免有政治聯想，希望檢調盡快查清楚，「若有犯罪我承擔，沒有就要證明我的清白」。黃也強調，此次是他個人事情，無關任何公司。

橋頭地檢署於今年5月間，接獲調查局台北市調處提報情資指出，黃明太為拉抬某家股份有限公司的股價，並製造交易活絡假象，於2019年至2020年間，利用親人及友人帳戶，以盤前、盤中異常下單，及利用不同券商帳戶高價委託、假掛單方式，以達提高股價及成交量之目的，涉有操控上開公司股價之嫌。

案經橋頭地檢署主任檢察官顏郁山及檢察官陳麗琇負責偵辦，昨指揮法務部調查局台北市調查處執行搜索該家公司及相關人住處等7個處所。並同步傳喚黃明太等8人，以及1名證人。

經檢察官陳麗琇、駱思翰、蔡婷潔、李明昌、林世勛、嚴維德分別訊問後，認黃明太涉違反證券交易法第 171 條第1項第1款炒作股價罪嫌重大，惟無羈押之必要，諭知以200萬交保候傳，其餘被告請回。

民進黨籍高雄市議員黃明太以環保科技業發跡，成立永紘營造、平和環保科技、和勤精機等10多家公司，其中兩家是上市公司。2018年黃從商界轉戰政壇，擔任議員後卸除負責人職務，專心問政服務選民。

「我只會當烏鴉，不會當喜鵲！」黃明太常把這句話掛在嘴上，平日也以大砲性格著稱，因擔任義消大隊長，常為警消發聲。黃面對同黨的市長陳其邁及市府團隊態度強硬，絲毫沒有退讓空間。

黃明太過去也曾發生炒股爭議，去年才獲不起訴處分，事隔不到一年，昨又被檢調搜索約談，疑和他旗下的某家公司舊案有關，連同妻子及兒媳等人都被帶案問訊，訊後交保返家。

黃明太獲交保後，今表示，若有犯罪他擔，沒有就要還他清白。並強調，「此次是他個人事情，無關任何公司」。