台中農民採竹筍驚見一副人骨 今確認是3年多前失蹤失智翁
台中有農民日前在沙鹿區採竹筍時，驚見地面有一具人骨，警方今天表示，從死者衣物和假牙等特徵，經家屬指認，已確認是3年多前失蹤的紀姓老翁，排除他殺。
台中市梧棲區紀姓老翁在民國108年10月19日早上8點多，趁妻在廚房準備早餐時，獨自走出家門，從此沒訊息，他當年68歲，有失智症，身上沒帶手機，無法定位尋人，家人很著急，當時曾透過臉書協尋，也分別向民代及梧棲、沙鹿區公所求助，有市議員協助尋人未果。
清水警分局也通知各派出所，巡邏及家戶訪查協助尋找，調閱監視器發現老翁最後身影是在沙鹿區沙田路要進入南斗路往南勢坑入口，當年10月25日，區公所、警方、民間救難隊也在沙鹿南勢溪公園成立臨時指揮所，但未找到人。
本月10日早上，有農民在沙鹿區南斗路一處巷內後方竹林，在採竹筍時看到一顆類似石頭，雙手抱起驚見是人頭骨，最後在草叢中找到一具白骨，嚇得報案，警方派員到場調查，經確認是人的骨頭，現場有死者衣物、手錶等物品，過濾失蹤人口後，查出疑似是3年多前通報失蹤的梧棲區紀姓老翁。
警方今天表示，已聯絡家屬到場認屍，醫師出具的假牙證明，特徵吻合，警方現場堪查採證並報請檢察官相驗後，已排除他殺，白骨由家屬領回。
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