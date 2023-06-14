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公務員勞權遊行615上凱道 警公布交管措施籲改道
有團體將在明天早上11點至下午4點，選定徐州路及凱達格蘭大道舉辦「公務員勞權遊行」活動，轄區中正警第一分局公布遊行路線，並規劃出交通管制措施，請民眾提早改道。
警方指出，本次遊行路線自內政部前徐州路（集合後出發）→右轉中山南路東側慢車道→中山南路、青島東路口→左轉青島東路南側行人穿越道→中山南路西側慢車道→景福門圓環→右轉凱達格蘭大道（集會後解散）。
警方公布交管措施，明天中午12點起將管制徐州路（林森南路至中山南路）北側往西方向全線車道及凱達格蘭大道（公園路至中山南路）往西方向3線道供集會使用。
另外，行政院周邊忠孝東路（中山北路至天津街）外側1線車道、天津街（市民大道至忠孝東路）、北平東路（中山北路至林森北路）全線車道與總統府前凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）、貴陽街（重慶南路至中山南路）及公園路（襄陽路至愛國西路）全線車道，將視現場集會遊行狀況實施必要交通管制。
警方說，將依現場狀況及人數彈性擴大交通管制範圍與遊行路線沿線周邊路段，行經管制區域內各路線公車，亦由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。
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