公務員勞權遊行615上凱道 警公布交管措施籲改道

有團體將在明天早上11點至下午4點，選定徐州路及凱達格蘭大道舉辦「公務員勞權遊行」活動，轄區中正警第一分局公布遊行路線，並規劃出交通管制措施，請民眾提早改道。

警方指出，本次遊行路線自內政部前徐州路（集合後出發）→右轉中山南路東側慢車道→中山南路、青島東路口→左轉青島東路南側行人穿越道→中山南路西側慢車道→景福門圓環→右轉凱達格蘭大道（集會後解散）。

警方公布交管措施，明天中午12點起將管制徐州路（林森南路至中山南路）北側往西方向全線車道及凱達格蘭大道（公園路至中山南路）往西方向3線道供集會使用。

另外，行政院周邊忠孝東路（中山北路至天津街）外側1線車道、天津街（市民大道至忠孝東路）、北平東路（中山北路至林森北路）全線車道與總統府前凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）、貴陽街（重慶南路至中山南路）及公園路（襄陽路至愛國西路）全線車道，將視現場集會遊行狀況實施必要交通管制。