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端節前夕打擊走私不法 海巡苗栗、台中、彰化威力掃蕩

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

端節將近，為防範非法走私情事發生，海巡署中部分署第三岸巡隊結合轄區岸、海單位及第三巡防區指揮部第十二海巡隊，全面提升查緝能量及邊境防疫，昨晚間分別於苗栗、台中、彰化實施威力掃蕩，杜絕不法走私及偷渡，全力防堵非洲豬瘟疫情進入國內。

海巡署中部分署指出，此次端節威力掃蕩專案共計動員14車6機53人2犬，從昨天傍晚6點30分起， 同步擴大執行港口安檢丶岸際巡邏等勤務，針對轄區岸際、涵洞、廢棄空屋、防風林及河道等處所，利用紅外線熱顯像等高科技裝備，並結合海巡偵蒐犬加強全面查察。

第三岸巡隊長張子誼表示，端節期間，民生物資需求遽增，不法分子伺機走私農漁畜產品情形傳，除影響經濟秩序外，走私物品未經合格檢驗，也容易引發食安問題。第一線同仁執行各項勤務時，秉持「寧願多做、不可少做」及「用最高標準執行勤務」，徹底杜絕走私、偷渡等不法活動，全面強化港口查緝及安檢勤務，以確保人民生命財產安全。

海巡署官兵昨分別於苗栗、台中、彰化實施威力掃蕩，杜絕不法走私及偷渡，全力防堵非洲豬瘟疫情進入國內。圖／海巡署提供
海巡署官兵昨分別於苗栗、台中、彰化實施威力掃蕩，杜絕不法走私及偷渡，全力防堵非洲豬瘟疫情進入國內。圖／海巡署提供
昨海巡署威力掃蕩專案共計動員14車6機53人2犬，從昨天傍晚6點30分起， 同步擴大執行港口安檢丶岸際巡邏等勤務。圖／海巡署提供
昨海巡署威力掃蕩專案共計動員14車6機53人2犬，從昨天傍晚6點30分起， 同步擴大執行港口安檢丶岸際巡邏等勤務。圖／海巡署提供

海巡署 走私 非洲豬瘟 偷渡

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