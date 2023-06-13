端節前夕打擊走私不法 海巡苗栗、台中、彰化威力掃蕩

端節將近，為防範非法走私情事發生，海巡署中部分署第三岸巡隊結合轄區岸、海單位及第三巡防區指揮部第十二海巡隊，全面提升查緝能量及邊境防疫，昨晚間分別於苗栗、台中、彰化實施威力掃蕩，杜絕不法走私及偷渡，全力防堵非洲豬瘟疫情進入國內。

海巡署中部分署指出，此次端節威力掃蕩專案共計動員14車6機53人2犬，從昨天傍晚6點30分起， 同步擴大執行港口安檢丶岸際巡邏等勤務，針對轄區岸際、涵洞、廢棄空屋、防風林及河道等處所，利用紅外線熱顯像等高科技裝備，並結合海巡偵蒐犬加強全面查察。