桃園校園霸凌 國二女遭恐嚇「經過就打」姐Po網求救

桃園1名網友在臉書社團發文表示，就讀桃園市桃園區某國中8年級的妹妹，長期遭班上4名男同學霸凌，甚至威脅「如果經過我們座位就要打你」，多次向校方反映卻無動於衷，讓妹妹現在害怕到不敢上學。桃園市教育局表示，校方已於6月10日進行校安通報，後續啟動霸凌防制機制。

網友發文表示，妹妹就讀桃園某國中8年級，每天遭班上4名男同學霸凌，罵她「腦子有病」「智障」「很噁心身上都是屎味」，還威脅妹妹只要經過他們的座位就要打，日前家人請導師和資源班老師處理，但情況還是每天發生；妹妹是溫和不會反抗只能一直被欺負的人，現在怕到連加害者的名字都不敢講，也不想去學校，投訴無門下不知道該怎麼辦，「拜託救救我們。」

議員黃瓊慧表示，收到多位爸爸媽媽傳來截圖，指桃園區某國中傳出霸凌事件，學生求助無門，姊姊擔心學校壓案所以上網求助，她收到後第一時間即向教育局及該校反映，也會持續追蹤及關心此案。