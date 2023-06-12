翻牆偷走北市議員8萬紅包 「大樓外牆清潔男」扮蜘蛛盜遭訴

一名徐姓男子因從事大樓外牆清潔工作，竟利用對大樓外牆管線布設相當熟悉的專業，當起蜘蛛大盜，找上不知情的黃姓男子，載他在台北地區四處閒晃，尋找下手目標行竊，去年2月間更翻牆進入台北市議員張斯綱住處，偷走張放在抽屜的8萬元過年紅包。檢警查出，徐男除偷走議員紅包外，並偷走北中山區某宮廟的金牌和香油錢等，今依竊盜罪嫌將他起訴。

檢警調查，現年31歲的徐男本身是台北人，後來到台中從事大樓外牆清潔工作，卻利用本身專業四處行竊，找上手頭拮据的黃男，佯稱要找人北上到台北討債，依每趟3萬元的報酬「包車」到台北街頭，伺機找尋適合的行竊地點。

去年1月26日，徐男搭乘黃男座車，前往北市中山區吉林路某宮廟，翻牆入內行竊，得手神桌上金、銀牌、玉飾及香油錢，估計價值約6萬餘元。同年2月7日，徐男潛入張斯綱家中，偷走放在抽屜、過年要用的8萬元紅包，並偷走同社區另一住戶約4.6萬元的財物。