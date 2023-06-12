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南市安定電鍍工廠暗夜惡火竄 消防增援急滅火
台南市安定區一間電鍍工廠昨深夜突竄出火舍，廠區大量濃煙竄出全面燃燒，台南市消防局獲報前後4梯次動員25車49名消防隊員馳往灌救，火勢約1小時撲滅，經查未發現人員受困，詳細起火原因及財損待進一步釐清。
台南市消防局是昨深夜11點40分獲報安定區港南里資允企業傳出明火，廠區冒出大量濃煙，消防局獲報緊急調度安定、善化、南科等消防分隊趕往。
經查現場鐵皮屋內燃製造啦叭鎖研磨處理燃燒，面積約70平方公尺，消防隊員回報已全面燃燒，一度傳出水源不足，消防局後續又增援共4梯次，前後共25車49人投入壓制火勢蔓延。
消防隊員架設多條水線阻絕惡火，今凌晨0時25分控制火勢，0時35分撲滅，深入清查火場，未發現人員受困，至於詳細起火原因及財物損失，將深入釐清。
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