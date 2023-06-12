快訊

宜蘭太平山遊樂區暴雨土石滑落道路雙向不通 遊客員工228人受困

世界新聞年會搶先報／專訪日經靈魂人物荒川大祐 「媒體利用AI要有底線」

私校美容系竟沒教授？ 只能聘在國立大學「待不下去」教師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市安定電鍍工廠暗夜惡火竄 消防增援急滅火

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南安定區電鍍工廠暗夜惡火竄，廠區全面燃燒。圖／民眾提供
台南安定區電鍍工廠暗夜惡火竄，廠區全面燃燒。圖／民眾提供
台南市安定區一間電鍍工廠昨深夜突竄出火舍，廠區大量濃煙竄出全面燃燒，台南市消防局獲報前後4梯次動員25車49名消防隊員馳往灌救，火勢約1小時撲滅，經查未發現人員受困，詳細起火原因及財損待進一步釐清。

台南市消防局是昨深夜11點40分獲報安定區港南里資允企業傳出明火，廠區冒出大量濃煙，消防局獲報緊急調度安定、善化、南科等消防分隊趕往。

經查現場鐵皮屋內燃製造啦叭鎖研磨處理燃燒，面積約70平方公尺，消防隊員回報已全面燃燒，一度傳出水源不足，消防局後續又增援共4梯次，前後共25車49人投入壓制火勢蔓延。

消防隊員架設多條水線阻絕惡火，今凌晨0時25分控制火勢，0時35分撲滅，深入清查火場，未發現人員受困，至於詳細起火原因及財物損失，將深入釐清。

台南安定區電鍍工廠暗夜惡火竄，廠區全面燃燒。圖／民眾提供
台南安定區電鍍工廠暗夜惡火竄，廠區全面燃燒。圖／民眾提供

台南 火災

延伸閱讀

桃機貨運區辦公室冒濃煙 幸無人員設備受損傷

2移工趁夜下水抓魚1溺水 今中午尋獲遺體

國三生這一招濃煙關門 苗栗火災自救也救媽媽、妹妹

南市黃金海岸辦淨灘海底垃圾一併清 保麗龍碎粒汙染性最大

相關新聞

1客運和3車、1大客車連環撞 國3南向19.5K福德隧道回堵5公里

上午8時48分，國道3號南向19.5K福德隧道內，1輛客運和3輛自小客車和1輛大客車追撞，占用外線車道事故，回堵5公里，請用路人小心駕駛。

七旬翁在家洗水塔 疑觸電身亡

台南市七十三歲王姓老翁昨天上午在住處五樓樓頂清洗水塔，疑水塔感應浮球漏電導致觸電，當場趴在水塔上昏迷，老翁兒子目睹急報案...

影／新莊清潔隊員操作破碎機發生意外 雙腿疑遭壓斷

新北市環保局新莊清潔隊1名54歲黃姓隊員，今天早上9時許在大漢溪畔資源回收場操作破碎機時，不慎被機器上面的零組件壓傷，雖...

引擎蓋傳哀嚎聲...警出動解救 驚見「超迷你」喵星人

台中市第三警分局在前天巡經東區自由路時，發現有民眾在一輛轎車周邊圍觀，兩警前往查處，車主告知，上午出門前聽到引擎蓋有微弱...

南市安定電鍍工廠暗夜惡火竄 消防增援急滅火

台南市安定區一間電鍍工廠昨深夜突竄出火舍，廠區大量濃煙竄出全面燃燒，台南市消防局獲報前後4梯次動員25車49名消防隊員馳...

制伏持鋸行凶男！彰化基勇醫黃彥偉奮不顧身 事後冷汗直流

彰化基督教醫院急診室，今天清晨發生林姓男子持鋸闖入行凶，幸好主治醫師黃彥偉與急診護理師發現不對勁，立即通知駐衛警前來協助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦