8旬翁投資美金期貨被騙50萬元 詐團威脅找黑道要他押房

假投資詐騙猖獗，一名老翁被騙投資美金期貨損失50萬元，還遭詐騙集團要求抵押房屋貸款及威脅找黑道。刑事局統計假投資，上月5日至本月4日發生942件，分析美國升息及國內通貨膨脹，詐團利用投資者恐慌心理行騙。

8旬蔡姓老翁加入LINE投資理財群組，對方保證投資美金期貨獲利，他提領50萬元現金在家面交，發現投資平台APP顯示獲利50萬元，對方卻稱他在平台操作錯誤倒賠2百萬元，要求抵押房屋貸款交付2百萬元，保證1個月獲利5百萬元，還揚言找黑道對其不利，他驚覺受騙報案。

假投資詐團自稱專業投資公司或團隊，在LINE分飾投資顧問、客服人員、投資者，待被害人投入大筆資金再以各種理由收費，最後關閉投資平台失聯。