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台南男子洗水塔觸電 無生命跡象送醫搶救
73歲黃姓老先生今天上午10點57分和兒子到台南市東區5樓透天套房樓洗水塔，疑遭到水塔感應浮球漏電後觸電，失去呼吸心跳，消防人員獲報後因頂樓空間狹窄，出動雲梯車花了30分鐘將黃救下送醫急救。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午10點57分接獲黃兒子報案說，他父親在東區崇德18街洗水塔時觸電倒地，中心出動東門、 崇德等消防分隊搶救。消防人員到場後發現黃 無呼吸、心跳等生命跡象。
消防人員為爭取搶救時間，由崇善分隊出動雲梯車，將傷者接駁下樓，施以心肺復甦術，並同步以救護車火速送台南市立醫院急救。
消防人員說，台南市市區上午出現短時間強降雨，傷者在頂樓觸電，疑遭到水塔感應浮球漏電後觸電，失去呼吸心跳，至於否與降雨有關，全案由市警一分局調查釐清中。
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