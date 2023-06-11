影／噪音車影響居家生活品質 東勢警聯合稽查當場開罰4件
改裝車噪音擾民成民怨之首，台中東勢警方昨天會同環保與監理單位聯合稽查，攔查疑似改裝車輛12輛，噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準4件，由環保局現場告發，罰鍰金額共1萬3800元。
噪音車輛擾安寧，桃園市副市長蘇俊賓日前在行政院院會提議，建議中央嚴修法規，加強源頭管理、加重罰則，還靜於民。東勢警分局執行「靜城專案」強力取締超速及噪音車，昨天會同台中市政府環保局、台中區監理站等單位組成「環、警、監聯合稽查小組」，執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件稽查工作。
勤務中攔查疑似改裝車輛12輛，實施噪音檢測並告發未符合管制標準4件，由環保局依噪音管制法第26條規定於現場告發，罰鍰金額共1萬3800元，東勢警分局自4月26日啟動「靜城專案」迄今已取締超速違規1087件，及通報532件改裝噪音車輛上傳至噪音檢舉網，執行成效佳。
東勢警分局表示，擅自變更車輛引擎、底盤、電系等重要設備，會影響車體結構及危害自身及其他用路人安全，依道路交通管理處罰條例第18條可處新臺幣2400元以上9600元以下罰鍰，並責令檢驗；另非法改裝排氣管除違反噪音管制法外，也可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條及第43條，最重可處新臺幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰。
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