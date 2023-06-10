澎湖行車衝突險重演 警方部署及時化解

澎湖203縣道鎮海國中岔路口昨天發生砂石車與機車行車糾紛，雖未爆發衝突，部份在地鄉親不能接受又有遊客欺侮澎湖人，一度撂人要到民宿理論，警方徹夜勸阻嚴陣以待，所幸事態未擴大。

由於澎湖在今年4月26日在馬公東衛路口，曾發生多名機車遊客未依規定式左轉，洪姓男子駕駛自小客車行經發生擦撞，卻遭從車上拖下圍毆，引發關注。

澎湖白沙警分局今天發布新聞指出，昨天下午4時許獲報，203縣道鎮海國中岔路口發生砂石車與3輛雙載機車遊客發生行車糾紛，立即通報線上警力與偵查隊前往處理，但警方人員到場後，相關人等均已離開現場，只剩砂石車司機。

警方調閱路口監視器，發現雙方疑有爭吵情事，立即以車追人，並通報各所線上警力加強攔查，經查詢車籍資料後，陸續通知砂石車及機車駕駛等相關人等到案說明案情，以釐清事件真相。

雙方在一番爭吵後離去後，部份在地鄉親不能接受又有遊客要欺侮澎湖人，昨晚一度撂人要到遊客投宿的民宿理論，白沙警方獲知後極力勸阻，馬公警方也全力嚴陣以待，在馬公往澎南路口加強駐點檢，一直到今天清晨止，未見事態擴大。

澎湖警方呼籲駕駛人行車確實遵守交通法規，遇有糾紛應理性解決，不容許暴力情事發生，一定嚴正執法，絕不寬貸。