快訊

女大生揭成大師長期伸狼爪！怒嗆他要不要開課探討「房思琪小說」

餵藥事件爆發 家長選幼兒園該如何避雷

忠實用戶看不下去！ 狂轟1障礙不解決「用Pixel像半殘」：問題隨便抓都一大把

氣炸了！車主塞車排隊下「台88」慘吞紅單 怒嗆政府搶錢

聯合報／ 記者古和純石秀華／高雄即時報導

高雄台88快速道路平時車流多，陳姓車主下交流道時遇上塞車，他與前車一同靠右，離開主線道路口前排隊停等紅燈，竟收到一張須繳4千元的罰單，讓他氣貼上臉書，怒指「政府搶錢」。高雄市警局交通大隊表示，該線道的確是路肩，但當時鳳山交流道路口交通壅塞，用路人若不靠右在路肩停等紅燈，恐加重塞車情況，對此，鳳山分局將再作研議。

「20年來，幾乎每天下88交流道塞車都要排隊!」陳男指出，他在4月20日開白色小貨車照往例排隊下台88交流道，竟遭人檢舉交通違規，日前收到過埤派出所開出「違規使用路肩」的高額罰單，讓他簡直不敢置信。

該車主臉書貼出紅單不久，就引來網友議論紛紛，有網友直言，「這是設計有問題!」因為交通尖峰時段，用路人下鳳山整排都在路肩停等，也有網友質疑，「明明跑馬燈寫著請靠右排隊，為什麼還能檢舉成功？」此外，因這起紅單為民眾檢舉，網友直指原因就是「你不讓垃圾插隊」，甚至有網友主張，理應取消「民眾檢舉」，怒批政府「把人民當提款機」。

高雄車主怒批政府搶錢，將紅單直接貼上臉書。圖／取自臉書「高雄五甲大小事」
高雄車主怒批政府搶錢，將紅單直接貼上臉書。圖／取自臉書「高雄五甲大小事」

塞車 罰單

延伸閱讀

老饕必推一鴨多吃預約美食　融合古法與創新，不怕被模仿的經典

鐵路便當節開賣湧人潮 他清晨5點排隊鎖定這款人氣便當

伺服器股富驊強攻漲停 逾8,000張買單排隊搶買

竹市舊城區停車一位難求停車場卻種樹？ 市府：7月移除

相關新聞

貓空地區宮廟今早火災 一年約50歲男子命喪火場

台北市貓空地區老泉街45巷一處宮廟，今天早上9時許起火，現場全面燃燒，消防局派出21輛消防車、76名消防人員到場救火；警...

氣炸了!車主塞車排隊下「台88」慘吞紅單 怒嗆政府搶錢

高雄台88快速道路平時車流多，陳姓車主下交流道時遇上塞車，他與前車一同靠右，離開主線道路口前排隊停等紅燈，竟收到一張須繳...

影／男酒測抱怨「這儀器太慢了」 下一秒顯示0.8變臉惦惦

周姓男子7日凌晨在新北市五股區逆向開車遭警攔下盤查，周男渾身酒氣警施以酒測，過程中他抱怨「唉呦！這儀器太慢了吧！」沒想到...

新加坡女遊客台東玩SUP 浪大和教練海上漂 海巡救返岸

海巡署台東分署岸巡第13隊今晨6點多在三和海邊巡邏時，發現有教練帶著學員2人在海上玩SUP，疑體力不支無法游上岸，巡邏人...

道場房客大面積瘀血亡 似4年前「驅魔聖師」案

台中市大里區35歲游姓女子5日在家身亡，警方發現她全身多處大面積瘀血，身旁留有拍痧板，2名同住女室友說詞不一，檢方解剖遺...

影／新店超商倉庫凌晨起火 火場救出2人 其中1人命危

新北市新店區今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員冒險從火場3樓救出一名男子，但已無生命跡象，送醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦