氣炸了！車主塞車排隊下「台88」慘吞紅單 怒嗆政府搶錢

高雄台88快速道路平時車流多，陳姓車主下交流道時遇上塞車，他與前車一同靠右，離開主線道路口前排隊停等紅燈，竟收到一張須繳4千元的罰單，讓他氣貼上臉書，怒指「政府搶錢」。高雄市警局交通大隊表示，該線道的確是路肩，但當時鳳山交流道路口交通壅塞，用路人若不靠右在路肩停等紅燈，恐加重塞車情況，對此，鳳山分局將再作研議。

「20年來，幾乎每天下88交流道塞車都要排隊!」陳男指出，他在4月20日開白色小貨車照往例排隊下台88交流道，竟遭人檢舉交通違規，日前收到過埤派出所開出「違規使用路肩」的高額罰單，讓他簡直不敢置信。

該車主臉書貼出紅單不久，就引來網友議論紛紛，有網友直言，「這是設計有問題!」因為交通尖峰時段，用路人下鳳山整排都在路肩停等，也有網友質疑，「明明跑馬燈寫著請靠右排隊，為什麼還能檢舉成功？」此外，因這起紅單為民眾檢舉，網友直指原因就是「你不讓垃圾插隊」，甚至有網友主張，理應取消「民眾檢舉」，怒批政府「把人民當提款機」。