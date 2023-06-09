男子蘇花公路被超車心生不滿 追上對空鳴槍遭送辦

新竹楊姓男子日前載妻小回故鄉宜蘭南澳，沿台9線蘇花公路向北行駛時，在新澳隧道前被後方車輛違規超車，心生不滿，加速追上，出隧道後攔停對方，掏出自製獵槍對空鳴槍。蘇澳警分局獲報，循線追蹤，在東澳隧道出口攔下楊男，依涉犯刑法恐嚇、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送宜檢偵辦。

警方指出，楊男今年32歲，現居新竹，老家在南澳，日前攜妻小回鄉探望，6月6日上午北返，11時許沿蘇花公路行經新澳隧道附近，被後方車輛違規超車，楊男勃然大怒，進入隧道後追上反超，並在隧道口攔停對方，從車上掏出自製獵槍，裝入喜得釘鳴槍威嚇。

對方立刻報警，警方趕到現場時楊男已經離去，遂調閱監視器與車輛辨識系統，鎖定楊男車號與行車方向，發動攔截圍捕，中午12時許，在東澳隧道出口攔停，並從車中查扣自製獵槍2把、喜得釘等證物。