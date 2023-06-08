「明仁會條款」上路明首場大型公祭　北市警嚴陣以待

前四海幫幫主「弟哥」張建英上月過世，明將於台北市第一殯儀館舉辦公祭，由於立法院剛三讀通過組織犯罪防制條例修正案，其中「明仁會條款」規定，在公共場所聚集3人以上，明示暗示為犯罪組織成員，經警方舉牌3次不解散將觸法，明告別式黑白兩道密切關注，轄區中山分局也多次約制各路江湖人士「照規定來」。

立院上月甫修法，明天將是修法後首場「幫主級」公祭活動，據悉昨刑事局開會研討作為，警方說，所謂「明示暗示」，原則禁止現場人員以文字、圖騰、圖案辨明組織身分，若司儀唱名時，提及社會通念認為是幫派組織的名號也禁止，部分團體會以「機構」「協會」等自稱，也將清查是否為合法註冊的團體，若為犯罪組織，也無法蒙混過去。

警方說，針對明天的大型公祭活動，此前已多次派員約制各路江湖人士，只要有人踩紅線，出示旗幟、穿戴幫派組織象徵服裝，或自稱犯罪組織，定會依法舉牌警告、制止、命令解散，若舉牌3次不解散，依新法規定最重可處徒刑3年，得併科罰金300萬元以下，呼籲參與公祭活動者配合。