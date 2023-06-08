他不滿車被「擠」出停車格外遭拖吊 高雄警得知後也出手了

高雄市1名車主將休旅車停放停車格，因車身超出停車格遭拖吊，他將前車車尾超占後車停車格的照片貼網，稱「前車是不是要付點責任」，引起熱議。警方今天到場勘查，發現前車仍沒開走，以停車未依規定也同樣拖吊。

1名車主將休旅車停在高雄市左營區文康路與至真路口附近的停車格，因部分車身超出格位，停在禁止臨時停車的紅線區域，昨天下午1點35分遭警方拖吊，這名車主便把拍照貼網。

網友紛紛留言，「這麼地獄的停車格陷阱」、「坑人民錢賺錢很用力」，但也有網友認為「不能因為別人做錯，自己就有理由可以做錯」、「自己的權益受損，要懂申訴」。

高雄市警交通大隊今天調出遭拖吊車輛照片，認為車輪已超出停車格占用紅線，又停放地點地處交叉路口，違規停放可能對用路人有安全疑慮，警方才依道路交通管理處罰條例，拖吊移置。