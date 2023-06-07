烤肉飯太香？她闖萬華大樓偷外送餐太落漆 保全「盯著她犯案」

鄭姓女子前天開門闖入北市萬華區某社區大樓，偷拿走大廳外送架上的2份烤肉飯「欲當自己午餐」轉身就要離開，孰料她偷竊過程都被大樓保全目睹，保全將她攔下，確認她不是大樓住戶立刻報警。轄區警方趕抵當場逮捕，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

萬華警方5日中午12點多獲報，康定路上某間社區大樓有偷竊現行犯趕抵，詢問了解，鄭女（68歲）並非社區大樓住戶，卻走進大樓拿走一樓大廳外送區架子上的外送餐點2份烤肉便當。

鄭女行跡怪異，偷竊過程被保全逮個正著，沒想到她卻辯稱「我沒有偷竊，是別人要我來取餐的」，警問「是誰？」，鄭說「我弟弟的女友打電話說我的餐點給妳吃」，才會來取餐，強調「我沒有偷竊」。

警方不採信鄭女說詞，反向詢問她弟弟聯絡電話，確認根本沒有這個人，隨後聯繫社區大樓餐點訂購人，被偷餐點的住戶也供稱不認識對方，鄭女百口莫辯，警詢後被依竊盜罪嫌移送法辦。