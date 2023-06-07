三天後舉辦祝壽大典 新北鶯歌宮廟陷入火海燒毀36坪

新北市鶯歌區八德路一間宮廟，這個月10日將舉辦祝壽大典，不料今天下午1時許冒出大量濃煙，整間宮廟旋即陷入火海一片。警消獲報派員趕抵布水線灌救，火勢1個小時後撲滅，現場沒有人受困受傷，起火原因有待調查。

據了解新北市鶯歌區八德路一間宮廟，今天下午1時許起火，火勢瞬間竄燒一發不可收拾，新北市消防局獲報出動各式搶救車輛34車、警消97人到場灌救，火勢一個小時後撲滅，現場無人受傷，警消殘火處理初估燃燒面積約36坪左右，確切起火原因有待火調人員調查釐清。 新北市鶯歌區八德路一間宮廟起火，所幸現場沒有人受傷，起火原因有待調查。記者曾伯愷／翻攝 新北市鶯歌區八德路一間宮廟起火，所幸現場沒有人受傷，起火原因有待調查。記者曾伯愷／翻攝 新北市鶯歌區八德路一間宮廟起火，所幸現場沒有人受傷，起火原因有待調查。記者曾伯愷／翻攝