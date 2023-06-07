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高市市政顧問助理住處遭潑漆 牽扯出凱旋夜市糾紛

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市市政顧問蘇炎城辦公室助理住處今天遭人潑漆，牽扯出前鎮凱旋夜市土地糾紛。據了解，股東間5月曾為了移置夜市1只當機房的貨櫃屋，甚至互告毀損及竊盜。

蘇炎城辦公室許姓助理說，5月間，曾代表承租前鎮區凱旋夜市土地的資產公司，向警方報案，說夜市的貨櫃遭竊，案子還由警方偵辦中，沒想到就發生潑漆的事情。

許姓助理說，家中成員都非常單純，不曾與人結怨，他擔任凱旋夜市媒體聯絡人，也沒有欠錢等債務糾紛，家人了解後，認為只有他的工作，才會與人有牴觸。

據了解，凱旋夜市和毗鄰的一德夜市，土地由某資產公司承租，最近資產公司另有土地使用規畫，要把一德夜市遷往靠凱旋四路靠大馬路的土地，但夜市攤商有意見，引起股東糾紛。

5月間，資產公司把1只當電腦機房的貨櫃屋，遷移月20公尺，被股東控告毀損，股東又把貨櫃屋移回原處，資產公司便由許姓助理代表，5月29日向警方報案貨櫃屋遭竊。案已由高雄市警前鎮分局依雙方的指控，分別依毀損、竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

許姓助理因住處遭潑漆，蹙眉說家人都很驚恐，他懷疑和夜市糾紛有關。記者林保光／攝影
許姓助理因住處遭潑漆，蹙眉說家人都很驚恐，他懷疑和夜市糾紛有關。記者林保光／攝影
高雄市政顧問的許姓助理家今天遭潑漆，機車、安全帽都被染紅。記者林保光／攝影
高雄市政顧問的許姓助理家今天遭潑漆，機車、安全帽都被染紅。記者林保光／攝影

夜市 資產 潑漆

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