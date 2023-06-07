高市市政顧問助理住處遭潑漆 牽扯出凱旋夜市糾紛

高雄市市政顧問蘇炎城辦公室助理住處今天遭人潑漆，牽扯出前鎮凱旋夜市土地糾紛。據了解，股東間5月曾為了移置夜市1只當機房的貨櫃屋，甚至互告毀損及竊盜。

蘇炎城辦公室許姓助理說，5月間，曾代表承租前鎮區凱旋夜市土地的資產公司，向警方報案，說夜市的貨櫃遭竊，案子還由警方偵辦中，沒想到就發生潑漆的事情。

許姓助理說，家中成員都非常單純，不曾與人結怨，他擔任凱旋夜市媒體聯絡人，也沒有欠錢等債務糾紛，家人了解後，認為只有他的工作，才會與人有牴觸。

據了解，凱旋夜市和毗鄰的一德夜市，土地由某資產公司承租，最近資產公司另有土地使用規畫，要把一德夜市遷往靠凱旋四路靠大馬路的土地，但夜市攤商有意見，引起股東糾紛。