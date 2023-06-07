影／又見超商暴怒男 抄茶葉蛋熱鍋猛砸女友連店員也遭殃

新北市新店區今早一對情侶吵架，林姓男子追女友至超商，涉嫌拿起茶葉蛋熱鍋砸人，導致女友及店員燙傷，林男自己也被燙傷，三人均送醫。其女友及店員都將林男提出傷害告訴，便利店店長提告毀損，全案由警方依法受理。

新店警方今天上午5時30分獲報，新店區如意街便利超商內發生吵架糾紛，有人受傷，員警及救護車迅速趕抵，發現超商內滿地茶葉蛋，鍋子也掉在地上，一團混亂，邱姓女子（26歲）除頭部流血，與超商店員張姓女子（49歲）二人身上多處遭燙傷。

據了解，林姓男子（30歲）與女友邱女因酒後在住家發生爭吵，爭吵過程中林男使用鈍器攻擊邱女，造成她頭部受傷，邱女逃出家門跑至如意街便利超商求救。

店員張女為勸架，與林男和邱女三人於店內拉扯，林男疑一時氣憤竟拿起店內茶葉蛋熱鍋向店員及邱女砸去，造成店員及邱女燙傷，自已也燙傷的林男則被其他人制止後隨即返家。