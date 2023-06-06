五結鄉死亡車禍 汽車駕駛超速追撞波及貨車釀3死1重傷
宜蘭五結鄉今早發生重大車禍，吳姓男子駕駛自小客車，在鎮安路、溪濱路口追撞駕駛自小客車的鐘姓女子與乘客陳姓男子，波及對向小貨車，鐘女當場死亡，陳男與小貨車駕駛溫姓男子送醫不治，吳男仍在醫院搶救中，警方初步研判為吳男未注意車前狀態導致。
宜縣消防局與宜縣警局羅東分局今早7時4分獲報，五結鄉鎮安路與溪濱路三段路口發生嚴重車禍，抵達現場時發現4名傷患，其中1人被拋飛出車外已明顯死亡，另外2人無呼吸心跳、1人重傷意識模糊。
警方調查，60歲吳男駕駛自小客車時，疑因未注意車前狀態與車速過快，追撞42歲鐘女駕駛的自小客車，鐘女被拋飛車外當場死亡，車上乘客18歲陳男無呼吸心跳，車禍波及對向小貨車，貨車駕駛50歲溫男受困車中，也無呼吸心跳。
急救人員將吳男、陳男與溫男分送往羅東聖母醫院與博愛醫院，陳男和溫男經搶救後宣告不治，吳男尚在搶救中；警方對吳男實施酒測，酒測值為0，鐘女、溫男尚在檢測中。警方初步研判是吳男未注意車前狀況所致，詳細肇事責任以車鑑會鑑定為主。
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