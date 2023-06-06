快訊

平平是產地…在台灣吃海鮮就是比日本貴？內行2招破解：便宜吃到翻

蘋果頭戴裝置Apple Vision Pro破10萬元被喊「便宜」 網酸：元宇宙過氣了才出

想分手遭健身猛男勒死 辯「很愛她」無期上訴變成15年刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「K董變投顧老師教投資」張國煒遭詐團盜用 星宇發聲了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

繼華碩（2357）董事長施崇棠照片日前遭冒用成立粉絲專頁，招募投資人加入公益存股社團，吸引投資人關注後，星宇航空董事長張國煒也疑遭詐騙集團利用，在臉書以張國煒名義招攬投資，還化身投顧老師開設「選股班」授課，星宇航空在官方臉書提醒張國煒從未刊登理財廣告，呼籲民眾不要受騙。

近期陸續有網友在臉書看到多篇以張國煒名義刊登的贊助廣告，大頭貼不僅放上張國煒個人照，還稱「股海浮沉，我曾經累積百億元身價，但也曾歷經一夕間蒸發數千萬的慘痛教訓，經過20幾年的投資經驗，深知貧與貪只在一念之間」。

文章中，張國煒還化身股市投顧，傳授自己的選股操作心法，甚至還以張國煒名義開辦「選股班」，吸引不知情投資者上當，還舉星宇興櫃股價為例，「相信一直支持我們的股東，在股市上應該獲利不少」。

相似贊助廣告不少，且語氣、文字架構、內容幾乎一致，網友懷疑應該是同一詐騙集團所為，想用張國煒名氣吸引投資人上當。

對於張國煒遭冒名刊登投資廣告，星宇航空在官方臉書發文，稱「有心人士透過盜用公司照片及假冒董事長張國煒名義，成立LINE帳號、社團、粉絲專頁進行投資詐騙，董事長張國煒從未刊登任何投資理財廣告，本公司現已同步進行相關偽造帳號之蒐證，並向相關單位投訴，特此呼籲社會大眾提高警覺、切勿點擊連結。」

警方表示，臉書這類以名人刊登投資訊息的廣告很多，因為有名人加持，容易讓網友落入陷阱，提醒民眾不要上當。

臉書最近出現多條冒用星宇航空董事長張國煒名義刊登的投資廣告，星宇航空提醒這些都是詐騙訊息。翻攝自臉書
臉書最近出現多條冒用星宇航空董事長張國煒名義刊登的投資廣告，星宇航空提醒這些都是詐騙訊息。翻攝自臉書
臉書最近出現多條冒用星宇航空董事長張國煒名義刊登的投資廣告，星宇航空提醒這些都是詐騙訊息。翻攝自臉書
臉書最近出現多條冒用星宇航空董事長張國煒名義刊登的投資廣告，星宇航空提醒這些都是詐騙訊息。翻攝自臉書
臉書最近出現多條冒用星宇航空董事長張國煒名義刊登的投資廣告，星宇航空提醒這些都是詐騙訊息。翻攝自臉書
臉書最近出現多條冒用星宇航空董事長張國煒名義刊登的投資廣告，星宇航空提醒這些都是詐騙訊息。翻攝自臉書

詐騙集團 張國煒 星宇航空 廣告

延伸閱讀

航班出包機組員成受氣包 星宇發慰問金、張國煒贈紅包

「張榮發遺囑」預立也沒用？ 專家：有效或無效對張國煒的差距會是100億

張國煒批日本塔台反覆、官僚 恐影響後續航線申請？業界這樣說

苦苓挖張國煒昔1句酸「星宇是特別貴的廉航」 網留言大逆風：換做是你敢這樣嗎？

相關新聞

宜蘭五結鄉三車擦撞 釀1死、2無生命跡象、1重傷

宜蘭五結鄉鎮安路與溪濱路口今天上午發生死亡車禍，1輛小貨車與2輛自小客車擦撞，共4名傷者，其中1人死亡、2人無呼吸心跳（...

「K董變投顧老師教投資」張國煒遭詐團盜用 星宇發聲了

繼華碩（2357）董事長施崇棠照片日前遭冒用成立粉絲專頁，招募投資人加入公益存股社團，吸引投資人關注後，星宇航空董事長張...

叫小賀喬債3萬卻只拿到紅包 債主火大開車撞議員服務處

高雄市議員李雨庭大寮服務處，昨天遭轎車倒車涉嫌撞毀大門，警方在案發後4個多小時，逮捕洪姓男子，查出洪不滿居中協商債務的男...

國道一號南下嘉義路段2貨車相撞 車流回堵3公里

國道一號南下276.2公里處今早7點多，一輛小貨車、一輛大貨車相撞，有人受困車內，消防隊出動破壞器材救援，占用中線、外線...

6歲童泡澡溺死？ 渾身傷疑受虐

台中市6歲徐姓男童1日在浴缸內溺水，無生命跡象，送醫急救後不治，醫院發現男童身上有多處新舊傷，懷疑受虐通報。檢察官初驗無...

被控抹布水煮麵 店家道歉 石牌店暫歇業

台北市北投區知名的志明牛肉麵遭外送員爆料，指控員工竟將抹布水擰進麵鍋裡煮，業者先是喊冤澄清，昨改口說若真有錯會負責，「頂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦