「K董變投顧老師教投資」張國煒遭詐團盜用 星宇發聲了

繼華碩（2357）董事長施崇棠照片日前遭冒用成立粉絲專頁，招募投資人加入公益存股社團，吸引投資人關注後，星宇航空董事長張國煒也疑遭詐騙集團利用，在臉書以張國煒名義招攬投資，還化身投顧老師開設「選股班」授課，星宇航空在官方臉書提醒張國煒從未刊登理財廣告，呼籲民眾不要受騙。

近期陸續有網友在臉書看到多篇以張國煒名義刊登的贊助廣告，大頭貼不僅放上張國煒個人照，還稱「股海浮沉，我曾經累積百億元身價，但也曾歷經一夕間蒸發數千萬的慘痛教訓，經過20幾年的投資經驗，深知貧與貪只在一念之間」。

文章中，張國煒還化身股市投顧，傳授自己的選股操作心法，甚至還以張國煒名義開辦「選股班」，吸引不知情投資者上當，還舉星宇興櫃股價為例，「相信一直支持我們的股東，在股市上應該獲利不少」。

相似贊助廣告不少，且語氣、文字架構、內容幾乎一致，網友懷疑應該是同一詐騙集團所為，想用張國煒名氣吸引投資人上當。

對於張國煒遭冒名刊登投資廣告，星宇航空在官方臉書發文，稱「有心人士透過盜用公司照片及假冒董事長張國煒名義，成立LINE帳號、社團、粉絲專頁進行投資詐騙，董事長張國煒從未刊登任何投資理財廣告，本公司現已同步進行相關偽造帳號之蒐證，並向相關單位投訴，特此呼籲社會大眾提高警覺、切勿點擊連結。」