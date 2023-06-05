樹林警分局二線三星警官上班突昏倒 一度失去生命徵象插管中
新北市樹林警分局勤務中心主任莊量正，今天上午8時許準備上班時，將車停妥在警分局的地下停車場，樓梯走向2樓的勤務中心辦公室途中，突然在1、2樓的梯間昏倒，幸好1樓值班台員警迅速發現。
但當時莊量正已經失去生命徵象，值班員警立即給予CPR後恢復自主呼吸、心跳，並通報119求救，經救護車送往板橋亞東醫院急診，目前仍在加護病房插管搶救中。莊量正是2線3星警官，現年61歲，昨天休假，家屬已趕往醫院，昏倒原因警方還在了解中。
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