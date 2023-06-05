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影／高中生落海第3天遺體沖上岸 母親痛哭自責旁人鼻酸

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

3名高中生前天到台中大安海濱樂園戲水，其中1名學生失蹤，被大浪捲入海中，他的遺體今天早上被發現沖上岸邊，家人指認痛哭，母親自責說，兒子告知要和同學去打球，沒想到是去海邊玩水，她痛哭：「如果知道你要去玩水，我一定阻止」。

陸海空連續二天持續搜救，今天是高中生失蹤第3天，今天早上有附近居民在岸際散步，發現疑似高中生的遺體，海巡與警方到場將遺體覆蓋白布，已通知家屬到場確認。

台中市消防局表示，今天早上5點24分在大安港路海邊沙灘，距離落海地點往南約700公尺處發現疑似失蹤者遺體，17歲男性明顯死亡，經通知家屬確認是6月3日在大安區濱海樂園外海溺水失蹤者。

高中生的父母與姊姊今天趕到海岸指認，確認是落海的高中生，家人當場痛哭，母親雙手合十不斷自責，她說兒子告知要去打球，如果知道要去海邊玩，她一定制止，她不斷哭喊，丈夫在旁安慰說：「你不要再唸兒子了，讓他安心走」。

前天下午4點多，3名年約17歲高中生到大安海濱樂園戲水，疑因瞬間漲潮，其中2人衝跑上岸，王姓男高中生遭海浪捲走。據目擊者指出，王生載浮載沉，一下子就不見蹤影。警消出動大批人力搜溺救援，空勤總隊也在上空盤旋協尋，期待佳音。

據了解，3名年約17歲的高中生到大安濱海樂園玩水，王姓高中生與吳姓、董姓友人到場玩水，3人徒步到沙灘區，疑因海水瞬間漲潮，王姓高中生遭強勁海浪沖走，吳、董驚險跑上岸並報警，飽受驚嚇，另二名同學心情低落，也受到極大驚嚇，他們說當時不知漲潮，海水已快淹到他們胸部，大浪捲上來，才知危險。

一名高中生在台中大安落海失蹤，今天找到遺體，現場有警告標示。記者游振昇／攝影
一名高中生在台中大安落海失蹤，今天找到遺體，現場有警告標示。記者游振昇／攝影
一名高中生在台中大安落海失蹤，今天找到遺體，家人指認痛哭。記者游振昇／攝影
一名高中生在台中大安落海失蹤，今天找到遺體，家人指認痛哭。記者游振昇／攝影
一名高中生在台中大安落海失蹤，今天找到遺體，遺體位置明顯有拖行痕跡。記者游振昇／攝影
一名高中生在台中大安落海失蹤，今天找到遺體，遺體位置明顯有拖行痕跡。記者游振昇／攝影
一名高中生在台中大安落海失蹤，今天找到遺體，家人指認痛哭。記者游振昇／攝影
一名高中生在台中大安落海失蹤，今天找到遺體，家人指認痛哭。記者游振昇／攝影

失蹤 漲潮 兒子

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