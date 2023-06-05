苗栗119全年謊報玩笑電話3萬通 新法謊報可罰5萬盼壓制無效電話
苗栗縣政府消防局去年接到2萬8782通「119」無效電話，立法院最近3讀通過，提高119謊報罰鍰，最高可處5萬元，苗消籲請不要再亂打了，把119留給真正需要的人。
立法院今年5月30日審查通過消防法部分條文修正，其中，119謊報罰則，罰鍰從3000元至1萬5000元，提高1萬元至5萬元，苗消統計去年共受理5萬7698通119電話，其中，無效有2萬8782通，占了約一半。
苗消分析119謊報電話有打來聊天的，玩大冒險輸的，有默不出聲的，其中1人天天打公共電話打卡，消防人員還找來人約制，後來才沒有再打，消防法提高罰鍰，希望發揮嚇阻力，否則一經查獲謊報，1通電話最高可能要付5萬元「電話費」。
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