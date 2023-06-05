苗栗119全年謊報玩笑電話3萬通 新法謊報可罰5萬盼壓制無效電話

苗栗縣政府消防局去年接到2萬8782通「119」無效電話，立法院最近3讀通過，提高119謊報罰鍰，最高可處5萬元，苗消籲請不要再亂打了，把119留給真正需要的人。

立法院今年5月30日審查通過消防法部分條文修正，其中，119謊報罰則，罰鍰從3000元至1萬5000元，提高1萬元至5萬元，苗消統計去年共受理5萬7698通119電話，其中，無效有2萬8782通，占了約一半。