工程車滑動 配電員遭夾死

張姓配電員完成維修後，發現工程車滑動將撞上山壁，衝上車想制止滑動，被車門夾擊重傷身亡。圖／台中市消防局提供 四十九歲張姓配電員前晚與陳姓同事駕駛台電工程車，到台中和平山區搶修跳電事故，完成後工程車突滑動撞向山壁，張見狀衝上前想制止，上半身剛衝進車內，工程車已撞到山壁，他被車門夾擊，頭和胸部骨折，當場死亡。台中市政府已派員調查有無工安疏失。

台中市警和平分局谷關派出所前晚十一時卅分接獲報案，中橫便道谷關管制站往梨山方向六點七公里處發生台電工程車碰撞山壁事故，有人被夾受困，立即會同消防隊趕往搶救。

警、消到場，見台電工程車左側撞擊山壁，車輪陷進水溝，張姓男子被夾在駕駛座車門及座椅之間，再聯絡谷關工務段出動機具協助，但張被救出已明顯死亡，頭骨、胸骨骨折、口、鼻出血，未送醫。

警方調查，張男與陳姓同事前晚接獲台電台中區營業處通報，駕工程車前往中橫便道處理跳電維修工程，兩人使用升空工程車完成事故搶修後，深夜十一時廿五分要收回升空車外伸撐座時，張發現車輛疑似手煞車未拉好導致車體滑動，緊急上車想制止已來不及，被撞上山壁的車輛夾住上半身。

台電說，張男進入台電公司廿三年，長期於東勢、谷關及梨山地區服務，對山區各項電力維護及檢修工作相當熟稔；蘇迪勒、梅姬等風災重創中部山區電力建設時，張協助救災及電力復舊作業不遺餘力。張才從梨山服務所調至谷關第三天，沒想到發生不幸。

檢察官昨天和法醫相驗，確定張的頭部和胸部被車門和駕駛座重夾，多重器官損傷，初步認定是意外，家屬沒有意見。中市府勞檢單位到場檢查是否有工安疏失。