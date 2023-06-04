男泛舟落水失聯…烏來山區雨勢大 新北消暫停搜救行動明早再啟

台北市2男1女因泛舟結識的好友，今相約赴新北市烏來區南勢溪泛舟，3人皆穿著救生衣、1人1艇下水泛舟，但其中1男意外掉落溪中失蹤，附近釣魚民眾協助報案協尋搜救，但因午後雨勢過大，搜救隊於下午5時30分暫時停止行動，預計明早9時再繼續搜救。

據了解，28歲林男、28歲吳男及29歲趙女因泛舟結成好友，今相約赴烏來區信福路附近果園，下探至南勢溪泛舟，但早上11時30分林男翻船掉入溪中，旋即身影消失。

此時一旁釣客見狀趕緊協助報案，新北市消防局及新店警分局獲報，立刻派人前往協助救援，下午近1時許警消接觸到吳男及趙女2人，初步檢視沒有受傷情形，但林男仍失蹤待尋。

消防局出動4分隊1中隊1大隊28人15輛車前往搜救，但中央氣象局下午4點發佈大雷雨特報，山區午後雨勢也變大，搜救隊於5點30分停止搜救行動，明早9時再持續搜救。