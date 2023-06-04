影／中央山脈最北烏岩角 驚傳遊客攀爬探訪秘境摔傷送醫

烏岩角是中央山脈北隅的最美起點，今天下午傳出有遊客想要從蘇花公路下切，探訪烏岩角附近的無人秘境沙灘時，半途卻不慎滑倒，造成骨折流血，友人把他送到無人沙灘，再由救護人船接駁到粉鳥林漁港，搭乘救護車送醫。

烏岩角是戶外攀登運動者喜愛之處，風光秀麗，鄰近無人沙灘更是美麗秘境，划獨木舟或搭船前往要花費數小時，否則就是要從蘇花公路攀繩下切到海邊，時間雖短，但危險性高。

今天下午1點多，縣消防局接獲民眾報案，從新北市來的一行5人前往蘇澳鎮烏岩角台9丁10.8公里處往下切，途中其中一名50歲的李姓男子不慎滑倒，目前已止血，意識清楚，在無人沙灘待救。

消防局立即派遣第二大隊、蘇澳、南方澳分隊人車前往搶救，經粉鳥林港搭乘漁船抵達無人沙灘，檢查傷者的右手腕變形腫脹、開放性骨折、右手肘擦傷、左肩疼痛；經傷口處理包紮後護送至粉鳥林漁港，送往聖母醫院就醫。