男子買菸和檳榔 拿到商品沒付錢騎車離開

台中市大甲區一間檳榔攤業者PO文提醒同業，一名男子前天騎機車要買菸和檳榔，拿到商品後騎車離開，沒付錢，大甲警分局今天表示，未接到業者報案，已主動追查。

業者在臉書我愛大甲2中，PO文和照片說，前天一名男子騎機車來要買菸和檳榔，拿到商品後又說要買其他商品，業者要再拿商品時，對方騎機車離開，沒付錢。

大甲警分局今天說明，大甲區一間檳榔攤業者指出，一名頭戴綠色安全帽騎藍色機車男子，向被害人購物，被害人交給對方2包香菸及價值50元的檳榔後，趁受害人轉頭之際，直接騎車離開。

大甲警分局已派員警到現地勘查，調取影像，業者初步表示，未報案，PO網只是提醒同業留意，警方表示，目前已鎖定特定對象追查中。