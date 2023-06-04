快訊

大雨來襲！北市中山區時雨量36毫米 萬華中正一級淹水警戒

3小時內恐積淹水！午後雨彈炸桃園 中壢、八德2級淹水警戒

台大學生劉家儀香港哀悼六四傳遭捕 港警僅公告「拘捕4人」

男子買菸和檳榔 拿到商品沒付錢騎車離開

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲區一間檳榔攤業者PO文提醒同業，一名男子前天騎機車要買菸和檳榔，拿到商品後騎車離開，沒付錢，大甲警分局今天表示，未接到業者報案，已主動追查。

業者在臉書我愛大甲2中，PO文和照片說，前天一名男子騎機車來要買菸和檳榔，拿到商品後又說要買其他商品，業者要再拿商品時，對方騎機車離開，沒付錢。

大甲警分局今天說明，大甲區一間檳榔攤業者指出，一名頭戴綠色安全帽騎藍色機車男子，向被害人購物，被害人交給對方2包香菸及價值50元的檳榔後，趁受害人轉頭之際，直接騎車離開。

大甲警分局已派員警到現地勘查，調取影像，業者初步表示，未報案，PO網只是提醒同業留意，警方表示，目前已鎖定特定對象追查中。

一名男子騎機車到台中大甲要買菸和檳榔，拿到商品沒付錢就騎車離開。圖／取自臉書我愛大甲2
一名男子騎機車到台中大甲要買菸和檳榔，拿到商品沒付錢就騎車離開。圖／取自臉書我愛大甲2

台中市 偷竊

延伸閱讀

影／台中住宅暗夜大火 大甲區2童救出 豐原區雪花齋老闆娘送醫

名導「帥兒」撞鬼！ 還原現場：像是被推了一把

把檳榔滋味釀進啤酒！臺虎精釀「特選檳啤」來了

拿路邊安全帽「借戴10分鐘」歸還 媒體人竊盜函送

相關新聞

大雨中排除停電狀況 台電谷關服務所「副所長」回程撞山壁亡

台電一輛工程車昨晚行經台中和平谷關便道時，疑失控撞山壁，張姓駕駛被夾在車門和座椅間，被救出時已死亡，事故原因由警方調查中...

3好友相約烏來泛舟1人1艇 男著救生衣落水失蹤

新北市烏來區信福路（北107縣道15K附近），3名好友相約前往南勢溪泛舟，3人皆有穿救生衣，但其中1人意外掉落溪中失蹤，...

離譜！「水鴨子」掃雷車大鋼牙被拔光 苗縣府急報警

苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會捐贈給縣政府，擺設在苗栗市貓裏喵親子公園的一輛陸戰隊LVTP5E1兩棲登陸工兵掃雷車（俗稱水鴨子...

點完蚊香出門…台中屋主回家發現客廳、廚房都燒了

台中市南屯區忠勇路在今天下午2時許傳出火警，火勢在3時許撲滅。經查，現場是一棟住宅大樓，起火點位於2樓，住家內客廳、廚房...

誆騙金山商人887萬元投資獲利 詐團想再騙840萬才露餡

新北市金山區沈姓商人掉入詐騙集團陷阱，先後交付887萬元買未上市股票，誤信漲價獲利。詐團成員接著跟沈男說，抽中股票可低於...

夏天狂吹冷氣！冷氣機火災7成電線短路 消防局籲定期檢查清潔

夏季冷氣機使用率高，台北市消防局統計，近3年冷氣機火災125件，起火原因最多是電源線短路占7成，主因電源線老化、受擠壓或...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦