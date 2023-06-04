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夏天狂吹冷氣！冷氣機火災7成電線短路 消防局籲定期檢查清潔

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

夏季冷氣機使用率高，台北市消防局統計，近3年冷氣機火災125件，起火原因最多是電源線短路占7成，主因電源線老化、受擠壓或捆綁，呼籲定期檢查電源線、維護清潔及注意異常徵兆。

北市消防局統計近3年冷氣機火災，分離式冷氣機室外機68件、分離式冷氣機室內機24件、窗型冷氣機14件、中央空調11件及其他8件，未造成傷亡，主因電源線絕緣裂化、受擠壓或捆綁造成短路，其餘有電源線過熱、內部配線短路及插頭積汙導電等。

消防局說，應定期清潔冷氣機濾網，由專業人員拆裝保養冷凝器、蒸發器及電路基板，若冷氣機運轉發出異聲甚至有燒焦味，應立即停機，找專業人員檢修；分離式冷氣室外機裝設戶外空間，易被忽視，建議選擇通風環境安裝，以防散熱不良致絕緣劣化或增加耗電。

消防局提醒，未使用冷氣機季節應關閉電源或拔除插頭，使用前清潔檢修，避免長期未使用堆積灰塵或故障，謹記不超過負載、不損傷電線、不潮濕污損、不用不插、不要有可燃物、不買沒有安全標章產品的「5不1沒有」，並安裝住宅用火災警報器及早偵知火災。

夏季冷氣機使用率高，台北市消防局統計，近3年冷氣機火災125件，起火原因最多是電源線短路占7成，呼籲定期檢查電源線、維護清潔及注意異常徵兆。圖／台北市消防局提供
夏季冷氣機使用率高，台北市消防局統計，近3年冷氣機火災125件，起火原因最多是電源線短路占7成，呼籲定期檢查電源線、維護清潔及注意異常徵兆。圖／台北市消防局提供
夏季冷氣機使用率高，台北市消防局統計，近3年冷氣機火災125件，起火原因最多是電源線短路占7成，呼籲定期檢查電源線、維護清潔及注意異常徵兆。圖／台北市消防局提供
夏季冷氣機使用率高，台北市消防局統計，近3年冷氣機火災125件，起火原因最多是電源線短路占7成，呼籲定期檢查電源線、維護清潔及注意異常徵兆。圖／台北市消防局提供

冷氣 火災

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