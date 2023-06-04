清水民宅大火 一名女子受困二樓無呼吸心跳急救後轉院
台中市清水區一間透天厝民宅今天近中午時發生大火，39歲女子受困二樓求救，消防隊員在二樓樓梯間找到她時已無呼吸心跳，送到童綜合醫院急救，恢復呼吸心跳後轉送彰化基督教醫院急救中。
台中市消防局今天上午11點16分獲報，清水區仁愛路發生住宅火警，出動沙鹿、梧棲及清水分隊及第四大隊部，各式消防車輛14輛，消防人員38名及實習生3人，由副大隊長朱錦源帶隊指揮搶救。
到現場發現，火警地點是三樓透天厝，1樓客廳起火燃燒，2、3樓有濃煙，火勢於11點29分控制，11點35分熄滅，燃燒面積10平方公尺，財物損失待查。
搶救人員在二樓樓梯間發現一名39歲女子，她當時已OHCA，急救後送梧童童醫院搶救，中午1點，女子經搶救後，已恢復呼吸心跳，起火原因由消防局火調人員調查中。
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