清水民宅大火 一名女子受困二樓無呼吸心跳急救後轉院

台中市清水區一間透天厝民宅今天近中午時發生大火，39歲女子受困二樓求救，消防隊員在二樓樓梯間找到她時已無呼吸心跳，送到童綜合醫院急救，恢復呼吸心跳後轉送彰化基督教醫院急救中。

台中市消防局今天上午11點16分獲報，清水區仁愛路發生住宅火警，出動沙鹿、梧棲及清水分隊及第四大隊部，各式消防車輛14輛，消防人員38名及實習生3人，由副大隊長朱錦源帶隊指揮搶救。

到現場發現，火警地點是三樓透天厝，1樓客廳起火燃燒，2、3樓有濃煙，火勢於11點29分控制，11點35分熄滅，燃燒面積10平方公尺，財物損失待查。