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離譜！「水鴨子」掃雷車大鋼牙被拔光 苗縣府急報警
苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會捐贈給縣政府，擺設在苗栗市貓裏喵親子公園的一輛陸戰隊LVTP5E1兩棲登陸工兵掃雷車（俗稱水鴨子），犁形掃雷器26支大鋼牙，今天發現24支被偷走，縣府、協會都覺太離譜，緊急報案追查。
水鴨子在登陸戰時打前鋒掃雷，一些民眾在電影或是演習影片中耳熟能詳，現實上卻很陌生，苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會爭取海軍陸戰隊指揮部核撥，去年1月間水鴨子連同一輛LVTP5R1兩棲登陸救濟車，捐贈給縣府，裝置在苗栗市貓裏喵親子公園，今天發現水鴨子26支大鋼牙，有24支不翼而飛。
苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會創會會長黃國鴻說，今天是接獲外縣市慕名而來參觀的民眾反映，赫然發現水鴨子的大鋼牙被拔，鋼牙是特殊材質、形狀，且重達3、40公斤，竟然被偷讓人難以置信。
協會當初爭取時，還留有2支鋼牙備用，目前掃雷車僅剩的2支鋼牙撐起水鴨子前方犁形掃雷器，牙齒掉光很突兀，水鴨子屬於苗栗公共財，被偷好離譜，希望全民一起注意找回鋼牙。
縣府水利處長楊明鐃聽聞水鴨子大鋼牙被偷，錯愕直呼「離譜」！認為鋼牙材質特殊，且重量大，可能不只是單獨犯案，縣府馬上報案，請警方調閱監視器追查竊賊。
黃國鴻指出，陸戰隊除役的水鴨子僅6輛，僅有2輛核撥到民間，1輛就在苗栗縣，水鴨子主要用途是在登陸波舟的先頭， 清除雷區、開設通道，除了車裝30機槍外，另有一個可以升降的發射架，並可裝置2枚火箭爆炸索，引爆附近的地雷，再用大鋼牙清除未爆的殘雷。
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