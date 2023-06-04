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台南流浪狗群闖幼兒園搞破壞 近30犬追逐騎士摔車受傷

遇到性騷擾該如何自保 律師陳孟秀教3招

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

政壇性騷擾案件連環爆，律師陳孟秀在臉書分享過去承接案件經驗，發現當事人共通點都是「自責」。她說，面臨性侵或騷擾的當下，其實很不容易保全證據，但還是有一些措施可以著手處理。

她表示，許多承接過的案件當事人，每一次重述遭到性騷、性侵、猥褻當下無助、徬徨的神情。對方敘述中的共通點，都包含了「自責」。會問：「是不是我哪裡沒有做好？」、「是不是我做錯了什麼，才會發生這樣的事？」、「為什麼別人都不會，只有我，會不會真的是我的問題？」

陳孟秀表示，每一次聽到這些自責的問句，她都會不斷地告訴對方，「你沒有錯」、「你沒有做錯任何事，今天錯的是他（她），絕對不是你」。

陳孟秀說，面臨性侵或騷擾的當下，其實很不容易保全證據，但還是有一些措施可以著手處理，以下提供幾個方向，希望大家都可以備而不用：

1. 證據保全：到醫院驗傷或保留衣物相關物證；如果第一現場沒有錄音、錄影，在事發後向親友陳述也是一種證據，無論是電話（錄音）、訊息（保存截圖），在法庭上都可以當作證據。

2. 心理諮商紀錄：若身心受到影響的人，和諮商師對談、或是身心科的就診紀錄，也都有證據力。

3.公共場所監視器：若是在公共場合發生，可向警方報案要求調閱監視器畫面。

陳孟秀表示，謝謝每一個願意說出來、站出來的受害者們，「因為你們的勇敢，讓台灣的性平環境能有一次徹底檢視、檢討的機會」。無論有沒有說出口、站出來，「我都想再和你們說一次，你們有有做錯任何事，這不是你們的錯」。願做錯事的人受到懲罰，受到傷害的人不需再陷入痛苦、自我懷疑的深淵之中。願我們的社會，能早日達到真正的友善、平權。

遇到性騷擾該如何自保。圖／取自「陳孟秀 律師」臉書粉專
遇到性騷擾該如何自保。圖／取自「陳孟秀 律師」臉書粉專
不少性騷擾案件當事人，當重述遭到性騷、性侵、猥褻，共通點都包含了「自責」。示意圖。本報資料照片
不少性騷擾案件當事人，當重述遭到性騷、性侵、猥褻，共通點都包含了「自責」。示意圖。本報資料照片

保全 性侵 監視器

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