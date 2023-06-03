嘉義女悶死老父親 家屬眼眶泛紅盼法官從輕量刑

嘉義縣竹崎鄉昨晚傳盧姓女子悶死臥床老父，檢察官今早到嘉義市立殯儀館相驗，預計下周二解剖釐清死因；家屬眼眶泛紅站在冰櫃旁，不捨父親離去，但因盧女有憂鬱傾向，並長期回診吃藥，希望法官從輕量刑。

盧女兄長說，妹妹有憂鬱傾向，會固定到醫院回診，妹妹自稱定期服藥，現在人在醫院還沒醒來，希望診斷證明當下是精神疾病發作，盼法官從輕量型、甚至免除刑責，希望有社會資源，幫助妹妹走過官司。

盧女兄長也說，爸爸之前會騎車出去喝酒，這陣子左腿開始不聽使喚，且有老人癡呆傾向，才待在家沒出門喝酒，開始需要被照顧，但有時候還能扶著走路，有肝硬化等慢性病。

據了解，盧父鼻子和上嘴唇有瘀血，臉部疑有受到重壓，身體無外傷。檢察官今早到場相驗，預計6月6日下午解剖採檢，到時將釐清盧父死因，盧女還未清醒，所以暫時無法詢問筆錄。