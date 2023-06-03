5億高中生驚傳遺體發現4不明針孔？高大成下午2點說明

繼承五億房產賴姓高中生墜樓案至今無解，傳出賴遺體手臂上發現4個不明針孔，賴母懷疑兒子生前遭人下毒。對此，日前受家屬委託勘驗遺體的中山附醫法醫科主任高大成表示，今天下午2時將對外說明，「大膽假設，小心求證的時候到了」。

賴母的委任律師許哲維昨赴台中地檢署聲請調查8項證據，因賴遺體被發現多達4處不明針孔，並前往消防隊、中國附醫，確認都非消防或醫院急救時注射造成，加上背部還有8條可疑裂傷，認為都是遭他殺證據，一併聲請檢方調查。

高大成強調，賴生從10樓掉落，全身多處骨折、顱內出血，卻無熊貓眼，身體外觀完整、也僅右臂閉鎖性骨折，鼻樑沒骨折、耳朵也沒擦傷，沒有生前墜樓的跡象，且墜落位置距離建物僅2.2公尺，像是從建物滑落。