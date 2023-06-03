快訊

校長大風吹…都想去小校 有些縣市甚至找不到人？

整理包／民進黨性騷連環爆 「信封戳胸、十指緊扣」8案一次看

5億高中生驚傳遺體發現4不明針孔？高大成下午2點說明

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

繼承五億房產賴姓高中生墜樓案至今無解，傳出賴遺體手臂上發現4個不明針孔，賴母懷疑兒子生前遭人下毒。對此，日前受家屬委託勘驗遺體的中山附醫法醫科主任高大成表示，今天下午2時將對外說明，「大膽假設，小心求證的時候到了」。

賴母的委任律師許哲維昨赴台中地檢署聲請調查8項證據，因賴遺體被發現多達4處不明針孔，並前往消防隊、中國附醫，確認都非消防或醫院急救時注射造成，加上背部還有8條可疑裂傷，認為都是遭他殺證據，一併聲請檢方調查。

高大成強調，賴生從10樓掉落，全身多處骨折、顱內出血，卻無熊貓眼，身體外觀完整、也僅右臂閉鎖性骨折，鼻樑沒骨折、耳朵也沒擦傷，沒有生前墜樓的跡象，且墜落位置距離建物僅2.2公尺，像是從建物滑落。

賴男遺體傳出有4處不明針孔，集中在右手手肘、手臂各1處及二頭肌2處，許哲維表示，為確認是否案發時消防隊員或是醫師急救時施打藥物造成，已前往消防分隊、中國附醫確認。

中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

骨折 高大成 醫師

延伸閱讀

5億高中生命案驗屍結果與檢不同 高大成釋疑：可推論死後丟下樓

檢偵辦5億高中生案 死者母請求調查法醫高大成列舉疑點

5億高中生命案「義務幫忙」 法醫高大成再研判：應有共犯

高大成到5億男墜樓現場「辦案」 檢方呼籲：勿臆測犯罪情節

相關新聞

女悶死臥床父人倫悲劇 身心醫學科醫師：補強社會救助網資源

嘉義縣竹崎鄉和平村昨晚，驚傳46歲有精障手冊盧姓女子，疑長期照顧年邁生病父親，身心壓力大，雙手悶死73歲瘦弱父親，再吞不...

網傳嘉義火車站深夜有人拿刀要砍人 警：2街友糾紛 沒拿刀

臉書「爆料公社」昨天深夜有人貼文指稱：「嘉義火車站剛剛有人要拿刀出來砍人嚇死，已被帶走」：警路警察未接獲報案，轄管的嘉市...

5億高中生驚傳遺體發現4不明針孔？高大成下午2點說明

繼承五億房產賴姓高中生墜樓案至今無解，傳出賴遺體手臂上發現4個不明針孔，賴母懷疑兒子生前遭人下毒。對此，日前受家屬委託勘...

誰的2萬不來領？南市清潔隊員掃地掃到一疊錢 急送派出所

台南市環保局東區清潔隊員汪雨瞳，日前執行道路清掃作業時，在林森路二段東寧運動公園轉角地上掃到一包白色塑膠袋，汪員感覺內容...

香港美女邀「一起發財」 高雄男心動砸9萬警一語驚醒

劉姓男子見香港女網友大頭貼是位美女，以為好事上門，女方邀投資「一起發財」，他二話不說，到銀行匯3000美金、折合台幣約9...

嘉義市公明路餐廳火警 消防隊及時疏散滅火

嘉義市清晨鋒面過境，大雨傾盆，雨停後，今天上午8點33分消防局獲報公明路有家餐廳發生火警，消防隊員迅速到場，從3樓疏散1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦