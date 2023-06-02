影／新北砂石車脫落1輪 逕自而去不回頭...殃及2車才躺平
陳姓男子昨駕駛砂石車行經新北市永和區環河西路二段於行駛途中輪胎竟然脫落，一路滾動先擦撞吳姓男子所開汽車左前側，再撞擊停放路邊一輛電動自行車，所幸無人受傷，肇事陳姓司機不僅要負擔車損賠償，警方也依道交條列規定開單告發，可處1000元以上、6000元以下罰鍰。
新北市永和區環河西路二段在昨天中午發生一起車禍意外，陳姓男子（50歲）駕駛砂石車行經該處內側車道時，車子左後側車輪近防捲入器位置外側輪胎竟然脫落，一路向右偏移滾動，先擦撞吳姓男子（24歲）所開汽車左前側，再撞擊停放路邊一輛電動自行車，最後躺在人行紅磚道上，所幸無人受傷，
吳男也因事發突然，來不及閃避，汽車左前車頭受損，警方獲報迅速趕抵，確認無人受傷，遭波及車輛都僅車損，肇事陳姓司機除要負擔車損賠償，警方也依道交條列規定開單告發。警方也呼籲大型車輛行駛前應先仔細檢查，包括輪胎胎壓，水箱水及電瓶，以免半路因機件故障發生意外。
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