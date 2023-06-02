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獨／台鐵加油工深夜未歸…家屬尋人見他頭遭重擊亡、地上有數公尺血痕
台鐵左營機務段加油設備站的前方昨深夜11點多發生一起命案，63歲洪姓男員工因深夜下班未歸，家人到上班處尋人，驚見洪滿頭是血倒臥在地報案，洪經送醫不治；鐵路警察初步調查，洪的頭部遭人重擊，且現場疑有遭人拖行或洪爬行數公尺的血痕，全案朝凶殺案調查。
據了解，該名洪姓男員工是台鐵左營機務段加油設備站的加油工，昨深夜下班後未返家，家人擔心他的狀況，到上班處尋人，卻發現洪滿身是血的倒臥在設備站的屋內，嚇得趕緊打119求救。
救護車和警方獲報趕抵現場，滿臉鮮血的洪男已失去呼吸心跳，現場還有拖行或洪爬行的數公尺血痕，洪被緊急送醫急救，仍宣告不治。
由於現場地處偏僻，沒有路名，深夜僅洪男一人上班，洪遭人重擊頭部致死，凶嫌刻意選在深夜時段下手，目標明顯，警方正朝洪男過往交友紀錄、是否與人結怨等方向進行調查。
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