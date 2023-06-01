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女網友甜蜜話術投資賺1.7倍 桃園男險被詐金10萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市梁姓男子在LINE通訊軟體認識一名自稱從事投顧女子， 對方透過Line軟體利用話術保證投資股票獲利170%，誘騙取信梁男開立帳戶存入10萬元，代為操作股票當沖，行員驚覺有異報警，警方今天表示，行員照會理財業務員查證，警員以實例解說假投資真詐財說明，成功阻詐為梁男保住10 萬元積蓄。

警方表示，梁男最近在Line社群通訊軟體，認識一名自稱從事投顧的女子，對方利用話術誘騙梁男，提議有一檔股票投資標的，保證獲利170%，，要求梁男至銀行開立帳戶存入10萬交由對方操作，讓他不疑有他。

梁男至銀行帳戶存入10萬元，要求行員趕快開戶和做股票當沖，行員發覺有異報案，告知梁男的理財業務員並未叫他開戶，梁男大吃一驚求證屬實，加上警員從旁解說是詐騙集團常用假投資真詐騙手法，梁男恍然大悟相信險遭詐騙，並感謝警方攔阻，讓他免被詐騙10萬元。

桃園市男子LINE軟體險遭自稱投顧女子話術詐騙10萬元。圖／警方提供
桃園市男子LINE軟體險遭自稱投顧女子話術詐騙10萬元。圖／警方提供
桃園市男子LINE軟體險遭自稱投顧女子話術詐騙10萬元。圖／警方提供
桃園市男子LINE軟體險遭自稱投顧女子話術詐騙10萬元。圖／警方提供

詐騙集團 理財 社群

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