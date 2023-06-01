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台東麻辣火鍋店深夜火警 老闆娘恢復呼吸心跳仍未脫離險境

聯合報／ 記者尤聰光卜敏正／台東即時報導

台東市麻辣江湖火鍋店，昨晚11時許不明原因失火，消防人員在1樓及2樓分別救出李姓老闆和張姓老闆娘，其中，老闆娘救出時已失去呼吸心跳，經送醫搶救後，已恢復呼吸心跳，目前在加護病房觀察中。

消防局勤務中心昨晚11時許接到民眾報案，市區中華路麻辣江湖火鍋店發生火警，有2人在屋內受困，警消到場後發現2樓大火濃煙從窗台竄出，消防人員即以切割器切開1樓鐵門，進入火場救火及搜救。

由於李姓老闆親人不斷撥電話連絡都無人接聽、著急不已。消防員在1樓後方空地發現60餘歲李姓老闆、意識清醒，之後又在2樓後側臥室，找到58歲張姓老闆娘，已失去呼吸心跳，現場CPR後送醫急救。

張姓老闆娘送往基督教醫院，經過搶救後復呼吸心跳，隨後轉往馬偕醫院。院方表示，傷者主要受嚴重嗆傷為主，並無明顯傷燙傷情形，目前尚未脫離險境，人在加護病房觀察中。張姓老闆娘是四川人，7年前嫁到台灣開店賣重慶風味麻辣鍋，她的丈夫李姓老闆則是縣議員林參天妻舅。

台東市麻辣江湖火鍋店，昨晚11時許不明原因失火，消防人員在1樓及2樓分別救出李姓老闆和張姓老闆娘，其中，老闆娘救出時已失去呼吸心跳，經送醫搶救後，已恢復呼吸心跳，目前在加護病房觀察中。記者卜敏正／攝影
台東市麻辣江湖火鍋店，昨晚11時許不明原因失火，消防人員在1樓及2樓分別救出李姓老闆和張姓老闆娘，其中，老闆娘救出時已失去呼吸心跳，經送醫搶救後，已恢復呼吸心跳，目前在加護病房觀察中。記者卜敏正／攝影

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