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私托悶死女嬰案 母控新北社會局瀆職

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北市議員陳乃瑜（左）、黃淑君（右）昨天陪同虐童事件家長開記者會，指控新北社會局監督不力。記者劉懿萱／攝影
新北市議員陳乃瑜（左）、黃淑君（右）昨天陪同虐童事件家長開記者會，指控新北社會局監督不力。記者劉懿萱／攝影
新北市一名9個月大女嬰「庭庭」去年遭托育員以棉被悶死，她媽媽昨天由民進黨議員陪同開記者會，哽咽指控新北社會局開說明會後便再無作為。社會局強調事發後已成立專案小組處理，今年1月檢方已起訴相關人員。市議員陳乃瑜說，將到監察院告發社會局瀆職。

庭庭媽媽說，她9個月大的女兒去年4月在板橋私立米綺托嬰中心，遭胡姓托育員以腿部壓制無法動彈，導致棉被覆蓋悶死，事隔1年，社會局只開說明會、勒令停業，托育員卻沒有行政處分，回頭調閱監視畫面，發現前幾個月也有其他嬰兒遭虐。

市議員黃淑君說，托嬰中心、幼兒園不當虐嬰都不是個案，但新北市府的一貫作法就是先開說明會，再跟家長說沒有問題，但庭庭媽媽案子已經過了1年，很多問題仍沒解決。陳乃瑜表示，多次尋求新北社會局幫忙，卻始終沒有回應，下一步會到監察院吿發新北市社會局瀆職。

立委參選人曾柏瑜說，上屆議員她僅短短44天任期，就收到2起陳情，但新北社會局抱著息事寧人態度，還說家長太緊張，害機構被裁罰、被停業。

社會局副局長許秀能說，米綺托嬰中心因托育人員疏忽、機構管理不當造成不幸，社會局接獲通報立即介入稽查並調閱監視器，發現確有疏於照顧及中心師生比不符和管理不當等問題，依違反兒權法開罰機構和當事托育人員最高罰鍰各24萬。

許秀能說，去年6月業者已歇業，協助其他嬰幼兒轉托；社會局也聘請專業兒保律師、心理諮商師為女嬰母家長打官司及悲傷輔導，全案已在1月偵結，檢方依過失致死罪起訴相關人員。

市長侯友宜回應，新北市府對孩子們的安全問題，會不斷從社會關懷面及過程中有哪些值得檢討的，把他們做到更好，讓所有家長安心，無後顧之憂。

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